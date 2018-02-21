HABER

Hakkari'de terör saldırısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 12:50 | Son Güncelleme

Şemdinli ilçesinde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Irak'ın kuzeyi uzanımındaki Çam Tepe üs bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının yürüttüğü operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlamada 2 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, TSK ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil Türk milletinden almış olduğu güçle tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 asker yaralı 2 asker şehit Çam Tepe Üs Bölgesi Hakkari'de terör saldırısı Şemdinli

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başiskele Başbakana hazır

Başiskele Başbakana hazır

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

İbrahim Kalın'dan son dakika açıklamalar

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

AK Parti-MHP ittifakında son dakika gelişmesi!

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

Genel Başkan Yardımcısı Kan, FETÖ davasını takip etti

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

AK Parti Niğde İl Teşkilatından Mehmetçiğe destek

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

Bakan Elvan: Afrin'de barış ve huzur mücadelesi veriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.