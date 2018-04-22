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Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Toprak'a bir tebrik telgrafı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a bir tebrik telgrafı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü

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