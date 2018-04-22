Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a bir tebrik telgrafı gönderdi.