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"Hakkı tutup kaldırmaya devam edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 23:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Işık: - "Kim rahatsız olursa olsun, biz hakkı tutup kaldırmaya devam edeceğiz. Onun için de 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayacağız. Bu bizim için bir milli görevdir"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Kim rahatsız olursa olsun biz hakkı tutup kaldırmaya devam edeceğiz. Onun için de 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayacağız. Bu bizim için bir milli görevdir." dedi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın Yenidoğan Serdar Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, yeni bir maratona başladıklarını ve 24 Haziran'a kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

24 Haziran akşamı sandıklar açıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç kimsenin eğip bükemeyeceği bir sonuçla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak bütün dünyaya ilan edeceklerini belirten Işık, birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin önünü kesmeye çalışsa da Allah'ın ve milletin kendileriyle olduğunu kaydetti.

Işık, Türkiye büyüdükçe birilerinin rahatsız olduğunu, Türkiye'nin büyümesinin birilerinin fena halde uykularını kaçırdığını ve Türkiye'nin mega projelerinin birilerini adeta çılgına çevirdiğini dile getirerek, "Dünyada 10 büyük proje olur da bu 10 büyük projenin 6'sı bir ülkede olur mu, bu 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de olursa birilerinin gözüne uyku girer mi? Onun için 'Türkiye'nin önünü nasıl keseriz, Türkiye'nin ekonomisine nasıl operasyon yaparız, Türkiye'yi nasıl yalnızlaştırırız?' diye gece gündüz proje üretiyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanların bir hesabı varsa Allah'ın da hesabı olduğuna işaret eden Işık, "Biz o hesaba inanıyoruz. Biz ülkemizin de bölgemizin de insanlığın da iyiliği için çalışıyoruz. Hiç kimsenin aleyhine çalışmıyoruz. Biz istiyoruz ki dünyada huzur olsun, barış olsun, refah olsun, dünyanın bütün insanları kardeşçe yaşasın ama kandan, gözyaşından beslenenler, dünyanın istikrarsızlığından kendilerine istikrar çıkaranlar, Türkiye'nin bu tavrından müthiş rahatsız oluyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' demesi, onları fena halde rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim rahatsız olursa olsun, biz hakkı tutup kaldırmaya devam edeceğiz. Onun için de 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayacağız. Bu bizim için bir milli görevdir. Bu bizim için, ülkemizde yaşayan her bir insanımız için ve dünyada Türkiye'den medet bekleyen tüm mazlumlar için bizim açımızdan bir görevdir. İnşallah bu görevi en güzel şekilde yerine getireceğiz."

Başbakan Yardımcısı Işık, Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı her iki seçimde de en iyi sonucu alacaklarını vurgulayarak, "Biz hem Recep Tayyip Erdoğan'a hem de AK Parti'ye 24 Haziran'da güçlü destek vereceğiz ve ülkemizin kutlu yürüyüşüne yeni bir şahlanışla katkı vermiş olacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Işık, AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve BBP İl Başkanı Serhat Duyar, seçim irtibat ofisinin açılış kurdelesini kesti.

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ak parti Fikri Işık izmit seçim bürosu

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