KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Kim rahatsız olursa olsun biz hakkı tutup kaldırmaya devam edeceğiz. Onun için de 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmayacağız. Bu bizim için bir milli görevdir." dedi.

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı'nın Yenidoğan Serdar Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, yeni bir maratona başladıklarını ve 24 Haziran'a kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

24 Haziran akşamı sandıklar açıldığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiç kimsenin eğip bükemeyeceği bir sonuçla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı olarak bütün dünyaya ilan edeceklerini belirten Işık, birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin önünü kesmeye çalışsa da Allah'ın ve milletin kendileriyle olduğunu kaydetti.

Işık, Türkiye büyüdükçe birilerinin rahatsız olduğunu, Türkiye'nin büyümesinin birilerinin fena halde uykularını kaçırdığını ve Türkiye'nin mega projelerinin birilerini adeta çılgına çevirdiğini dile getirerek, "Dünyada 10 büyük proje olur da bu 10 büyük projenin 6'sı bir ülkede olur mu, bu 10 büyük projenin 6'sı Türkiye'de olursa birilerinin gözüne uyku girer mi? Onun için 'Türkiye'nin önünü nasıl keseriz, Türkiye'nin ekonomisine nasıl operasyon yaparız, Türkiye'yi nasıl yalnızlaştırırız?' diye gece gündüz proje üretiyorlar." diye konuştu.