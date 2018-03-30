"Hakkı ve halkı savunduğumuz için güçlüyüz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bırakınız birileri Fetullahçı Terör Örgütü ile yan yana yürüsün, PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi sahiplensin, olumlu olanları görmek bir yana tezvirat ve ithamlarla bizi mahkum etmeye çalışsın. Biz, bütün bunların karşısında haklı ve hakkı savunduğumuz için güçlüyüz, güçlü olmaya devam edeceğiz ve güçlü kalacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Gemlik Adalet Sarayı'nın temel atma töreninde, adaletin bir hakkın teslimi anlamına geldiğini söyledi.

Bir Hadis-i Şerif'te "İçindeki zayıfların incinmeden hakkına kavuşamadıkları bir cemiyet iflah olmaz." denildiğini aktaran Çavuşoğlu, adalet dağıtıcılarının ve ülkenin yöneticilerinin hangi hususta olursa olsun kişinin kimliğine bakmadan onun hakkını, ona teslim etmesi gerektiğini vurguladı.

Sınır güvenliğini muhafaza altına almak, oradan gelecek tehlikeleri bertaraf etmek ve her şeyden önemlisi yerinden yurdundan sürülen, zulüm gören Afrinlilerin hakkını teslim etmek için Mehmetçik'in bölgeye gittiğini belirten Çavuşoğlu, "Bugün de adaleti götürüyoruz, hakkı teslim ediyoruz. Gittiğimizde insanların sevinç gözyaşlarıyla koşarak Mehmetçik'e sarılmasını görmedik mi? Yüzlerin tebessüm ettiğini, çocuk seslerin cıvıldamaya başladığını görmedik mi?" diye konuştu.