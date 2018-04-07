Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "AK Parti ile Türkiye daha çok güçlendi, kendi tankını, topunu, silahını, helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya, hani diyorlar, 'Sümerbank, Tekel niye kapandı?' Hala onların kafaları bez, iplik üretmede" dedi.

Bakan Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediyesince yaptırılan Gedik Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, gençliğe yapılan yatırımın çok ayrı ve özel olduğunu söyledi. Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu aktaran Tüfenkci, öz güven sahibi olmanın özü korumak ve kendini yetiştirmekle olacağını anlattı.

Gençlik merkezinin yapıldığı mahallenin ilçenin en dezavantajlı mahallelerinden olduğunu belirten Tüfenkci, kendisinin de bu mahallede yetiştiğini, çocukluğunun burada geçtiğini ifade etti.

- "Hala onların kafaları bez, iplik üretmede"

Tüfenkci, AK Parti ile Malatya ve Türkiye'nin değiştiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"AK Parti ile Türkiye daha çok güçlendi, kendi tankını, topunu, silahını, helikopterini ve uçağını üretir hale geldi. Bugün bizleri eleştirenler var ya, hani diyorlar, 'Sümerbank, Tekel niye kapandı?' Hala onların kafaları bez, iplik üretmede. Oysa onu benim özel sektörüm, benim kardeşlerim, ağabeylerim, Yeşilyurtlular zaten çok önceden yapıyorlardı. Bugün her biri Türkiye'nin, dünyanın devi. Oysa Türkiye, devlet olarak artık bezle, çaputla, kibritle uğraşmamalı. Neyle uğraşmalı, tank, motor, kendi yerli otomobilini üretir hale gelmeli. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bunu başarıyor."