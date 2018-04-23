Halaçoğlu: Boş yere bağırıp çağırmayın, ters açıdan gol geldi

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, (DHA)- CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İYİ Parti’ye geçmesi ile ilgili olarak İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, "Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi” paylaşımında bulundu.
CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip partilerine katılmasıyla ilgili sosyal paylaşım sitesinden açıklama yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, “Boş yere bağırıp çağırmayın. Artık Gemereğin de hükmü yok. Ters açıdan gol geldi. Hani ağzından salyalar akıyordu ya, şimdi söyleyenlerin ağzından akıyor. Siz yaparken iyi, başkası yaparsa kötü” dedi.
FOTOĞRAFLI
Meclis'te 'İYİ Parti' krizi!
CHP'li Özgür Özel'den 'Meral Akşener ortak aday mı?' sorusuna yanıt
Meral Akşener'e büyük şok!
Ermenistan karıştı! Yüzlerce kişi sokaklara döküldü
Suudi Arabistan savaş uçakları düğünü vurdu! Çok sayıda ölü var...
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum