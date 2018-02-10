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Halaçoğlu: Suriye'de devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz

POLİTİKA HABERLERİ | 10.02.2018 16:16 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi destekliyor.

Halaçoğlu: Suriye'de devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi destekliyor. Orada bir devlet kurmak istiyor. Biz bu devletin kurulmasına izin verecek miyiz? Vermeyeceğiz. Vermemiz de mümkün değil. Öyleyse bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.
Parsinin Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın 1'inci Olağan Genel Kurulu'na katılan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, toplantı öncesi medya mensuplarının Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili sorularını yanıtladı. Parti olarak harekatı desteklediklerini belirten Halaçoğlu, "Bizim iktidar olmamız durumunda ne yapardık diye düşündük. Biz, Afrin harekatının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ordumuzu destekliyoruz, ama geç kalınmış bir harekat olarak belirtiyoruz. Yine aynı şekilde yanlış politikalar sonucu buraya gelindiğini düşünüyoruz, ama artık bunları tartışacak durumda değiliz. Ordumuz orada savaşırken, herhangi bir tartışmaya girmek düşüncesinde değiliz. O bölgede sonuna kadar ordumuza destek veriyoruz. Fakat hükümete uyarılarımız var. Diyoruz ki; bu işi sadece Özgür Suriye Ordusu ile yürütemezsiniz. Aynı zamanda Suriye devlet başkanıyla da oturup konuşmanız lazım. Amerika Birleşik Devletleri İncirlik'i halen kullanıyor. PYD'yi halen destekliyor. Silah yardımı yaptı. Düşünün ki; teröriste Amerika Birleşik Devleti yardım ediyor. Yardım ettiği teröristlerle Türkiye çarpışıyor, ama Türkiye Amerika ile dost. Böyle bir bilmecenin cevabını kimse veremez. Esad, PYD ile savaşıyor, ama Amerika Esad'a vuruyor. Bu bilmeceyi çözecek kişi gelip otursun" ifadelerini kullandı.
"Devletler arasında ne düşmanlık olur, ne de dostluk olur" diyen Yusuf Halaçoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Devletler, dış politikalarında çıkarlarına bakar. Burada bizim çıkarımız Esad kendi topraklarını korumak için benim askerim yerine kendi askerlerini kullansın. Ben her türlü desteği vereyim, ama bu Afrin harekatı sadece tabi ki terör örgütü olan PYD'yi oradan atmak değil. Aynı şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğünü de sağlamak gerekir. Biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamayı vaat ediyorsak, yapılması gereken Özgür Suriye Ordusu'nun artık Suriye'ye tamamen hakim olma oranı sıfır. Amerika Birleşik Devletleri PYD'yi destekliyor. Orada bir devlet kurmak istiyor. Biz bu devletin kurulmasına izin verecek miyiz, vermeyeceğiz. Vermemiz de mümkün değil. Öyleyse bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sürdürürken de akıllı davranmak zorundayız. Oradaki bütün devletlerle işbirliği yapmak zorundayız ki; bu işi başaralım. Tabi ki Türk ordusu her halükarda başarır. Yani şu anda Afrin'i 3 günde de bitirebilir. Nasıl bitirir? Amerika'nın yaptığı gibi sivil öleceğini göz önüne almaz herkesi bombalar, bitirir. Biz öyle yapmıyoruz. Türklerin tarihinde öyle bir şey yok. Bizim tarihimizde sivilleri öldürmek yok. Silahlı mücadele veriliyor. 20 gün geçti, daha 8 kilometre ilerleyebildik. Amerika'nın verdiği silahlarla tanklarımız vuruluyor. Orada füzeler, uçaksavarlar var. Bütün bunlara karşı mücadele ederken ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmalıyız."

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Halaçoğlu: Suriye'de devlet kurulmasına izin vermeyeceğiz

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