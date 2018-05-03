Halaçoğlu’ndan, MHP lideri Bahçeli'nin açıklamasına tepki

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplama sürecinde FETÖ vurgusuna tepki gösterdi. Halaçoğlu, "Darbeye kadar FETÖ ile birlikte boy boy resim çektiren, övgüler düzen kimlerdi? Haydi açıklayın” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili, "Kafamı karıştıran bir konu var. 100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi. Bahçeli'nin bu sözlerine İYİ Parti Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu tepki gösterdi. Prof. Dr. Halaçoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'Sn. Bahçeli, ‘FETÖ darbe hareketinde bir siyasi ayak var. Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur’ diyor. Elhak doğrudur. Siyasi seçmen varsa milletvekili de vardır. Darbeye kadar AKP'yi destekleyen FETÖ ile birlikte boy boy resim çektiren, övgüler düzen kimlerdi? Haydi açıklayın.'

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