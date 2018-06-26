"Halk seçimde verdiği kararla ümmetin sorunlarına çözüm anahtarı oldu"

"Bükemedikleri eli öpmeye çalışıyorlar, öpecekler. Bir taraftan Türkiye'nin büyümesini çekemeyenler, dünyanın on büyük ekonomisi olmasını hazmedemeyenler, milletin iradesiyle dünyadaki tüm sorunlara çözüm getiren Türkiye'yi hazmedemeyenler; öbür taraftan da Türkiye, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan için el açıp dua edenler. İşte kazananlar dua edenler oldu. Halk, seçimlerde verdiği kararla sadece sorunlara değil, tüm ümmetin sorunlarına çözüm anahtarı oldu."

Avrupa'da miting yapmalarına izin vermeyenlerin, demokrasiyi diline dolayanların, terör örgütlerinin meydanlara inmesine müsaade edenlerin şimdi kutlama mesajları göndermeye başladığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

Aydın, AK Parti Kahta İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinden sonra taşların yerine oturmaya başladığını, kirli oyunların bozulduğunu belirtti.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, halkın seçimlerde verdiği kararla tüm ümmetin sorunlarına çözüm anahtarı olduğunu söyledi.

"Siz bu milletin ötekileştirilen, reddedilen, inkar edilen ve asimile edilen, birinci sınıf bütün vatandaşların sorunlarına çözüm oldunuz." ifadelerini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim buralarda olmamız, AK Parti'nin iktidara gelmesi, Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olmasının yegane kaynağı milletin kendisidir, sizlersiniz. Onun için dedik ya millet dışında hiçbir güç tanımıyoruz. İşimiz hizmet dedik, gücümüz millet. Bu açıdan baktığımızda hiçbir şer güçle, tezgahçı ve kirli işlere girmeden, hiç kimseye boyun bükmeden, diz çökmeden hep milletimizle beraber yol yürüdük."

Aydın, kendilerine verdikleri destekten dolayı vatandaşlara teşekkür etti.

