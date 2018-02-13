Halkevinde vatandaşla milletvekilleri bir araya geliyor

Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen vatandaşla siyasi parti vekillerini buluşturan odada milletvekilleri halkın derdini dinledi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Nilüfer Belediyesi’nin, Meclis’te grubu bulunan partilere tahsis ettiği odada kendisinden randevu talep eden vatandaşlarla buluştu. İrgil, Nilüfer Belediyesi’nin hizmetini “Aradaki mesafeleri kaldıran bir hizmet” olarak değerlendirdi.

Nilüfer Belediyesi’nin, halkı, TBMM’de grubu bulunan partilerin vekilleriyle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği projeye, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilleri katıldı. CHP’li vekiller Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde kendilerine ayrılan odada, vatandaşlarla bir araya gelerek dertlerini dinledi. Vatandaşları tek tek dinleyen CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, sorunların çözümü noktasında fikir alışverişinde bulundu. Çok sayıda vatandaşla bir araya gelen İrgil, “Televizyonlarda konuşamadığımız konuları halkımızla karşılıklı olarak konuşuyor, dertleşiyoruz. Bu biraz birbirimize insanca dokunmamızı sağlıyor, aradaki mesafeleri kaldırıyor ve eşit bir ortamda görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ile görüşen vatandaşlar da Nilüfer Belediyesi’nin bu hizmetinden memnun kaldıklarını belirterek Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür ettiler.