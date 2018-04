"Halkımız Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin başında görmek istiyor"

RAUF MALTAŞ - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin, "Halkımız bir an önce sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin başında görmek istiyor." dedi.

Fakıbaba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin kuruluşundan beri ülkeye yaptığı hizmetleri daha da fazla yatırımla sürdürmeyi hedeflediğini söyledi.

Türkiye'nin 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimiyle çok daha farklı ve yeni bir döneme gireceğini belirten Fakıbaba, her siyasi partinin her an seçime hazır olması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşların sağduyusunun 24 Haziran'da hakim olacağını vurgulayan Fakıbaba, siyasetin hizmet üretebilme sanatı olduğunu ifade etti.

Fakıbaba, AK Parti'nin iktidarı döneminde sağlıktan ulaşıma, tarımdan eğitime kadar çok yönlü hizmet ürettiğini anlattı.

- "Halk kararını vermiş"

Parti olarak 24 Haziran'da halktan yüksek teveccüh beklediklerini vurgulayan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Halkın arasındayız, dolaşıyoruz esasında bizim beklentimizden ziyade halkın büyük bir beklentisi var. Halkımız bir an önce sayın Cumhurbaşkanımızı yeni sistemin başında görmek istiyor. Onun için batının senaryoları ne olursa olsun hangi parti hangi partiyle birleşirse birleşsin neticede başarılı olamayacaklar. Artık halk kararını vermiş ve liderini biliyor, tanıyor, bir an önce sabırsızlıkla sandığa gitmeyi kendisi istiyor. Biz bunu 1 Kasım'da da gördük şimdi de aynısını görüyoruz. Bu sefer yüksek bir oyla ciddi bir yüzdelikle referandumda yüzde 52 idi ama bu sefer çok daha yüksek bir oyla sayın Cumhurbaşkanımızın seçileceğine inanıyorum."

Fakıbaba, partisinin tüm kadrolarıyla gece gündüz demeden seçim çalışması yürüteceklerini ifade ederek, ev ev sokak sokak dolaşarak her vatandaşa ulaşmaya gayret edeceklerini belirtti.

Partisinin kişilerden çok Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda siyaset üretmeyi hedeflediğini vurgulayan Fakıbaba, teşkilatının her bir mensubunun bu şuurla hareket edeceğine inandığını söyledi.