HABER

Hamaney’in başdanışmanı Velayeti: "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD’’

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD’’ dedi.İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Ortadoğu bölgesinin en önemli sorunu ABD’’ dedi.
İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney’in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ortadoğu ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Velayeti, Ortadoğu’nun en önemli sorununun ABD olduğunu vurgulayarak, ‘’ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın bölge ziyareti ABD’nin, bölgedeki İslami ülkelere karşı askeri ve siyasi komplolarının yenilgiye uğramasından dolayı gerçekleşti” dedi.
İran’ın ABD’nin Ortadoğu’daki siyasi, askeri ve güvenlik konusundaki hareketlerini takip ettiğini belirten Velayeti, “İran, Irak ve Suriye kesintisiz iş birliği ile ABD’nin, Kürt bölgelerine sızmasına izin vermeyecektir” diye konuştu.
Irak Dışişleri Bakanı Caferi de Irak’ın potansiyellerini vurgulayarak, ‘’Milletler kendi ülkeleri içindeki potansiyele odaklanırsa hiçbir düşman o milletin karşısında duramaz” ifadesini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

Malatya'da son dakika gelişmesi! Özel Harekat mühimmat deposunda patlama

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tek kişilik hücrede

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

İlkokulda ele geçirildi! Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Hadi yüreğiniz yetiyorsa İYİ Parti'yi seçime sokmayın (3)

Meral Akşener: Hadi yüreğiniz yetiyorsa İYİ Parti'yi seçime sokmayın (3)

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Işık: DEAŞ bitti, hala terör örgütlerini beslemeye niye devam ediyorsunuz

Başbakan Yardımcısı Işık: DEAŞ bitti, hala terör örgütlerini beslemeye niye devam ediyorsunuz

AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

AK Parti Çankırı Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zeytin dallarıyla karşıladılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zeytin dallarıyla karşıladılar

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.