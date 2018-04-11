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Hamaney’in danışmanı Velayeti: "Şam’ın yanındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gittiği Doğu Guta’nın Duma ilçesinde yaptığı açıklamada, Şam’ın yanında olduklarını söyledi.İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem ile görüşmek için gittiği başkent Şam ziyareti sırasında, Doğu Guta’nın Duma ilçesine gitti.

İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gittiği Doğu Guta’nın Duma ilçesinde yaptığı açıklamada, Şam’ın yanında olduklarını söyledi.
İran dini lideri Ali Hamaney’in danışmanı Ali Ekber Velayeti, Suriye Dışişleri Bakanı Valid Muallem ile görüşmek için gittiği başkent Şam ziyareti sırasında, Doğu Guta’nın Duma ilçesine gitti. Duma’da açıklamalarda bulunan Velayeti, Tahran’ın Şam’ın yanında olacağını söyledi. Velayeti, "Herhangi bir yabancı saldırıya karşı Şam’ın yanında olacağız. İran, Amerika ve İsrail ile mücadelesinde Suriye’yi destekliyor" dedi.
İran basınında çıkan haberlere göre, Suriye hava üssündeki hava saldırısında 7 İran askeri personeli öldürülmüştü. İran, İsrail’i Humus’ta bulunan T4 ve Tayfur hava üslerine saldırı gerçekleştirmekle suçlamıştı. İsrail ise saldırıyı şu anda kadar ne doğruladı ne de reddetti.

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