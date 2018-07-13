Hamas heyeti Mısır'dan ayrıldı

Hamas'a bağlı heyetin Mısır istihbarat teşkilatı yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından Mısır'dan ayrıldığı bildirildi.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı açıklamada, Heyetin, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Müdürü Abbas Kamil ve bazı yetkililerle Filistin'in karşı karşıya olduğu tehlikeler, siyasi gelişmeler ve Gazze halkının sıkıntılarını görüştüğünü belirtti.
Görüşmelerde Filistin'in durumu ve ulusal birliğin sağlanması konularının da ele alındığını ifade eden Berhum, heyetin görüşmeler sonrası Kahire'den ayrıldığını ifade etti.
Hamas heyeti, geçen çarşamba Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçmişti.
Hamas, salı günü yaptığı açıklamada Mısır'ın, Filistin ve Arap dünyasındaki gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmek üzere yaptığı Kahire ziyareti davetini kabul etme kararı alındığını duyurmuştu.
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