Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den Erdoğan’a tebrik

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, seçim başarısından dolayı kutladı.

Demokratik sürecin başarısından övgüyle söz eden Heniyye, Türk halkı ve yönetiminin önümüzdeki dönemde daha çok ilerleme kaydetmesi temennisini ifade etti.

Heniyye, Hamas'tan üst düzey bir heyetin de Erdoğan'ı tebrik etmek için yakında Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

