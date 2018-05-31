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"Hamdolsun o günler geçti artık"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Hamdolsun o günler geçti artık, geride kaldı. Artık bugün hükümetimiz ne söz verirse, vatandaşımız onun yerine geleceğini, getirileceğini çok iyi biliyor" - "Yaylalarımızda, maalesef kontrolde zorlandığımız yapılaşma sorunu gündeme geldi. Onun da yine kararlılıkla üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz"

GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Hamdolsun o günler geçti artık, geride kaldı. Artık bugün hükümetimiz ne söz verirse vatandaşımız onun yerine geleceğini, getirileceğini çok iyi biliyor." dedi.

Canikli, Giresun Valiliğinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Giresun'a teşrifleri dolayısıyla Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti.

Giresun'da çok ciddi bir yatırım hamlesinin söz konusu olduğunu belirten Canikli, "Talep edilen, ihtiyaç olan hemen hemen her problemi çözecek yatırımlar, şu anda devrede. Projeleri tamamlanan bazı yatırımların da önümüzdeki kısa dönem içerisinde programa alınması bekleniyor, o konuda zaten sizin talimatlarınız var Sayın Başbakanım." diye konuştu.

Canikli, bunlardan en önemlilerinden birinin Güney Çevre Yolu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Sayın Başbakanım, proje ihalesi sizin talimatınızla gerçekleştirilmişti. Şimdi projesi tamamlandı, inşallah imalat ihalesi önce yatırım programına alınıp sonra imalat ihalesi yapılacak. Ayrıca Eğribel Tüneli'nin devamı olan yolun kalan kısımlarının da yine proje çalışmaları tamamlandı, onların da inşallah bu yıl sonu itibarıyla ya da 2019'da en geç, yatırım programına alınarak imalat ihalelerinin yapılmasını hedefliyoruz."

Söz konusu yatırımlar tamamlandığında Giresun'un hemen hemen büyük proje anlamında bir ihtiyacı kalmayacağını ifade eden Canikli, "Hakikaten yıllardan beri hep talep edilmiş ama geçmiş dönemlerde hiçbir hükümetin karşılayamadığı bu talepler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, zatıalilerinin talimatları, direktifleriyle büyük oranda karşılanmış durumda. Biraz önce saydıklarımız da tamamlandığında Giresun'un herhangi bir ihtiyacı kalmıyor." dedi.

Canikli, bu yatırımların hepsinin daha önce hayal olarak nitelendirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ordu-Giresun havaalanı ile ilgili 2007 seçim çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanımızın talimatı ve sizlerin bu konudaki girişimlerinden sonra bu irade ortaya çıkınca biz bunu paylaştık. Giresun'da kamuoyunda, televizyon programlarında, basınla yaptığımız toplantılarda, hemen hemen hiç kimsenin inanmadığını gördük. Çünkü geçmiş dönemlerde söz verilmiş ama buna benzer büyük projeler hayata geçirilememiş, realize edilememiş. Hamdolsun o günler geçti artık, geride kaldı. Artık bugün hükümetimiz ne söz verirse vatandaşımız onun yerine geleceğini, getirileceğini çok iyi biliyor. Yani düşünün şu anda Sayın Başbakanım, yayla yollarını sıcak asfalt yapıyoruz. İki tane büyük yaylamız var, Kümbet Yaylası, onu tamamladık, şimdi Bektaş Yaylası'nda çalışma devam ediyor."

- "Fabrikalar hızla inşa edilmeye devam ediyor"

Özellikle göçü engellemek için yeni istihdam imkanlarının ve bir sanayi altyapısının oluşturulması gereğinden hareket ederek 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirildiğini belirten Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda fabrikalarımız çalıştıracak işçi bulmakta zorlanıyorlar. Bunu iş adamlarımız sürekli bize ifade ediyor. Tabii sosyal politikaların da burada etkisi var. Şu anda 2 bin kişi çalışıyor 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde. Fabrikalar hızla inşa edilmeye devam ediyor. Tamamlandığında 5 bini geçecek, en az 5 bin kişilik bir istihdam kapasitemiz olacak. İşsizlik oranımız da Giresun olarak hızla düşüyor, şu anda 6'nın altında, yani bizden iş talep eden herkese fabrikalarda iş imkanı sunabiliyoruz."

Canikli, bir taraftan sanayi altyapısının bir noktaya geldiğini, diğer taraftan da turizm altyapısının hareketlendiğini söyledi.

Yayla yollarının trafiğinin, yaz mevsiminde çok yoğun olduğunu ifade eden Canikli, "O, bir tek sorun ortaya çıkardı, yaylalarımızda maalesef kontrolde zorlandığımız yapılaşma sorunu gündeme geldi. Onun da yine kararlılıkla üzerine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz." diye konuştu.

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