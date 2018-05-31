GİRESUN (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Hamdolsun o günler geçti artık, geride kaldı. Artık bugün hükümetimiz ne söz verirse vatandaşımız onun yerine geleceğini, getirileceğini çok iyi biliyor." dedi. Canikli, Giresun Valiliğinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Giresun'a teşrifleri dolayısıyla Başbakan Yıldırım'a teşekkür etti. Giresun'da çok ciddi bir yatırım hamlesinin söz konusu olduğunu belirten Canikli, "Talep edilen, ihtiyaç olan hemen hemen her problemi çözecek yatırımlar, şu anda devrede. Projeleri tamamlanan bazı yatırımların da önümüzdeki kısa dönem içerisinde programa alınması bekleniyor, o konuda zaten sizin talimatlarınız var Sayın Başbakanım." diye konuştu. Canikli, bunlardan en önemlilerinden birinin Güney Çevre Yolu olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Biliyorsunuz Sayın Başbakanım, proje ihalesi sizin talimatınızla gerçekleştirilmişti. Şimdi projesi tamamlandı, inşallah imalat ihalesi önce yatırım programına alınıp sonra imalat ihalesi yapılacak. Ayrıca Eğribel Tüneli'nin devamı olan yolun kalan kısımlarının da yine proje çalışmaları tamamlandı, onların da inşallah bu yıl sonu itibarıyla ya da 2019'da en geç, yatırım programına alınarak imalat ihalelerinin yapılmasını hedefliyoruz."

Söz konusu yatırımlar tamamlandığında Giresun'un hemen hemen büyük proje anlamında bir ihtiyacı kalmayacağını ifade eden Canikli, "Hakikaten yıllardan beri hep talep edilmiş ama geçmiş dönemlerde hiçbir hükümetin karşılayamadığı bu talepler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, zatıalilerinin talimatları, direktifleriyle büyük oranda karşılanmış durumda. Biraz önce saydıklarımız da tamamlandığında Giresun'un herhangi bir ihtiyacı kalmıyor." dedi. Canikli, bu yatırımların hepsinin daha önce hayal olarak nitelendirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Ordu-Giresun havaalanı ile ilgili 2007 seçim çalışmaları sırasında Cumhurbaşkanımızın talimatı ve sizlerin bu konudaki girişimlerinden sonra bu irade ortaya çıkınca biz bunu paylaştık. Giresun'da kamuoyunda, televizyon programlarında, basınla yaptığımız toplantılarda, hemen hemen hiç kimsenin inanmadığını gördük. Çünkü geçmiş dönemlerde söz verilmiş ama buna benzer büyük projeler hayata geçirilememiş, realize edilememiş. Hamdolsun o günler geçti artık, geride kaldı. Artık bugün hükümetimiz ne söz verirse vatandaşımız onun yerine geleceğini, getirileceğini çok iyi biliyor. Yani düşünün şu anda Sayın Başbakanım, yayla yollarını sıcak asfalt yapıyoruz. İki tane büyük yaylamız var, Kümbet Yaylası, onu tamamladık, şimdi Bektaş Yaylası'nda çalışma devam ediyor."