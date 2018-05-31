HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Hamza Dağ, sahurda boyoz dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 05:07 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Menemen ilçesinde sahur programına katıldı - Hamza Dağ: "Beşinci sıra milletvekili adayı olduğumda da, üçüncü sıra milletvekili adayı olduğumda da aynı heyecanla çalışmıştık"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen ilçesinde katıldığı sahur programında vatandaşlara İzmir'in simge yiyeceklerinden boyoz dağıttı.

Dağ, AK Parti Menemen İlçe Başkanlığının Cumhuriyet Meydanı'nda organize ettiği programa katılarak, vatandaşlarla sahur yaptı.

Sahur programı öncesinde AK Parti Menemen Gençlik Kolları Başkanlığının meydana kurduğu standın başına geçen Dağ, meşalelerle ve coşkulu kalabalığın tezahüratları ile karşılandı.

Hamza Dağ, vatandaşlara İzmir'le özdeşleşen yiyeceklerden boyoz dağıttı.

Çevredeki çay bahçeleri ve kahvehaneleri de gezen Dağ, vatandaşlarla sohbet etti.

Bir kafede gençlerle langırt oynayan Dağ, daha sonra dondurma tezgahının başına geçerek, vatandaşlara dondurma ısmarladı.

Sahur programında konuşan Dağ, teşkilatın içinden yetişen biri olarak genç yaşta önemli noktalara gelmiş olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Türkiye'nin en genç milletvekili olarak 2011 yılında seçilerek TBMM'de İzmirlileri temsil etme imkanı bulduğunu belirten Dağ, bunun gençlere güvenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisine destek veren İzmirliler sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Her zaman İzmirlilerin ve AK Parti teşkilatlarının gücünü arkasında hissettiğini belirten Dağ, 24 Haziran seçimlerinde İzmir 2. bölgeden birinci sıra milletvekili adayı olarak takdir edilmesinin sorumluluğunu arttırdığını söyledi.

"AK Parti siyasette gençlerin önünü açtı." diyen Dağ, "Seçilme yaşı 18'e kadar düşürüldü. Ben en genç milletvekili olarak TBMM'ye gitmiştim. Daha henüz benim yaşımda seçilen olmadı. Ama siyasette gençlere güvenen bir Cumhurbaşkanımız var. Seçilme yaşı 18'e kadar düştü. İnanıyorum ki bu seçimler sonrası çok daha fazla yaşı çok genç milletvekillerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin önemine dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"Bu kardeşiniz bugüne kadar milletvekili olduğu sürece elinden gelen her şeyi yaptı. Beşinci sıra milletvekili adayı olduğumda da, üçüncü sıra milletvekili adayı olduğumda da aynı heyecanla çalışmıştık. Şimdi ise genel başkan yardımcısı ve liste başı milletvekili adayı olarak da aynı heyecanla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bizi böyle takdir ederek aslında beni sizlere emanet etmiş oldu. İnşallah İzmir'de en iyi neticeyi almayı Rabbim bizlere nasip etsin. Adayların tanıtımının yapıldığı günden bu yana sahada yoğun bir çalışma içindeyiz. AK Parti lehine İzmir'de çok güzel bir rüzgarın yakalandığını görüyoruz. İnşallah 24 Haziran akşamı da AK Parti'nin seçim zaferini, dolayısıyla da Cumhur ittifakının seçim zaferini kutlayacağız."

Dağ, kısa süre önce göreve atanan ve ilçedeki gezisi sırasında kendisine eşlik eden AK Parti Menemen İlçe Başkanı Pelin Yayalar'ı da tebrik etti.

PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)Bakan Eroğlu: Seçim 2019'da olsaydı güya Türkiye'yi sarsacaklardı (2)
Bakan Zeybekci: Türkiye koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdıBakan Zeybekci: Türkiye koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti boyoz Genel Başkan Yardımcısı hamza dağ Menemen Ilçesi ziyaret

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.