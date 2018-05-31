Hamza Dağ, sahurda boyoz dağıttı

Türkiye'nin en genç milletvekili olarak 2011 yılında seçilerek TBMM'de İzmirlileri temsil etme imkanı bulduğunu belirten Dağ, bunun gençlere güvenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisine destek veren İzmirliler sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Her zaman İzmirlilerin ve AK Parti teşkilatlarının gücünü arkasında hissettiğini belirten Dağ, 24 Haziran seçimlerinde İzmir 2. bölgeden birinci sıra milletvekili adayı olarak takdir edilmesinin sorumluluğunu arttırdığını söyledi.

"AK Parti siyasette gençlerin önünü açtı." diyen Dağ, "Seçilme yaşı 18'e kadar düşürüldü. Ben en genç milletvekili olarak TBMM'ye gitmiştim. Daha henüz benim yaşımda seçilen olmadı. Ama siyasette gençlere güvenen bir Cumhurbaşkanımız var. Seçilme yaşı 18'e kadar düştü. İnanıyorum ki bu seçimler sonrası çok daha fazla yaşı çok genç milletvekillerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin önemine dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"Bu kardeşiniz bugüne kadar milletvekili olduğu sürece elinden gelen her şeyi yaptı. Beşinci sıra milletvekili adayı olduğumda da, üçüncü sıra milletvekili adayı olduğumda da aynı heyecanla çalışmıştık. Şimdi ise genel başkan yardımcısı ve liste başı milletvekili adayı olarak da aynı heyecanla çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız bizi böyle takdir ederek aslında beni sizlere emanet etmiş oldu. İnşallah İzmir'de en iyi neticeyi almayı Rabbim bizlere nasip etsin. Adayların tanıtımının yapıldığı günden bu yana sahada yoğun bir çalışma içindeyiz. AK Parti lehine İzmir'de çok güzel bir rüzgarın yakalandığını görüyoruz. İnşallah 24 Haziran akşamı da AK Parti'nin seçim zaferini, dolayısıyla da Cumhur ittifakının seçim zaferini kutlayacağız."

Dağ, kısa süre önce göreve atanan ve ilçedeki gezisi sırasında kendisine eşlik eden AK Parti Menemen İlçe Başkanı Pelin Yayalar'ı da tebrik etti.

