Hamza Dağ, vatandaşlarla sahur yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medyada farklı hesaplardan yapılan asılsız paylaşımlarla ilgili, "Biz daima hizmet odaklı bakarız. Onlar iktidar olma ihtimalleri olmadıkları için istedikleri gibi atıp tutabilirler." dedi.

Seçim kampanyaları kapsamında Tire ilçesine gelen Dağ, kemik tümörü hastası 16 yaşındaki Gül Özkaya ve doğuştan şeker hastası olan Uğur Kabak'ı evlerinde ziyaret etti.

Kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde de bulunan Dağ, ilçe ile ilgili yatırımlara değinerek, Tire-Belevi duble yolu hakkında bilgi verdi.

Yolun ilçe ulaşımını rahatlatacağını aktaran Dağ, "Kiraz’a kadar duble yolu yaptığımızda Tire bu işte körfez kaldı. Coğrafi olarak böyle oldu. Aynı zamanda Organize Sanayi Bölgesi ile Tire’nin sanayisi de gelişti." diye konuştu.

İlçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerine de değinen Dağ, şunları kaydetti:

"Son dönemde süt fiyatlarında mümkün olduğunca manipülasyona fırsat vermiyoruz. Bu dönemde de mesela baharda süt fiyatlarında bir düşme söz konusu olur. Seçim çalışmaları başladığında süt fiyatlarını 1.30’a düşürme gibi bir durumları oldu piyasada. Buna hemen Başbakanımızla müdahale ettik ve şu an tekrar 1.50 civarında. Yem fiyatları dolara endeksli biraz yükseliyor. Buna tedbirimiz var. Tarım kredi kooperatifleri artık yem işine daha ciddi bir şekilde giriyor. Damızlık sığır yetiştiriciliği ile beraber bir protokol imzalandı. Piyasadaki yem fiyatlarının yüzde 10’u daha düşük bir şekilde. Bu da 7-8 lira gibi bir fiyata geliyor. Bölgemize tarım kredi kooperatiflerinin yapacağı bir yem fabrikasını kazandıracağız.”