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Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 04:15 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Önümüzde önemli bir seçim var. İnşallah şu Ramazan-ı Şerif'in bereketini her an her saniye yaşadığımız gibi bu seçimlerde de hep birlikte yaşarız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "24 Haziran seçimlerine doğru hızla gidiyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var. İnşallah şu Ramazan-ı Şerif'in bereketini her an her saniye yaşadığımız gibi bu seçimlerde de hep birlikte yaşarız." dedi.

Dağ, İzmir'de Latife Hanım Mahallesi'nde bir sokakta kurulan sahur sofrasında vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, sahur yaptı.

Sahur sonrası gazetecilere açıklama yapan Dağ, bereketli bir gecede bir araya geldiklerini belirterek sahur programına katılan herkese teşekkür etti.

Bir sofra etrafında bir araya gelerek nimetin güzelliğini, bereketini, dünyanın hiçbir yerinde olmayan güzelliği birlikte yaşamanın kıymetine dikkati çeken Dağ, şöyle konuştu:

"İyi ki geldiniz. Böyle bir arada olduğumuzda hiçbir şekilde hiçbir gücün, bizi biz yapan değerlerden, bizi biz yapan özelliklerden, dinimizden, dini değerlerimizden uzaklaştırması imkan dahilinde olmayacaktır.

Sahur programları bereketli bir şekilde devam ediyor, hemen her gece hemşehrilerimizle kah sahur programında kah iftar programlarında bir arada olmaya gayret ediyoruz. 24 Haziran seçimlerine doğru hızla gidiyoruz. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimde de inşallah şu Ramazan-ı Şerif'in bereketini her an her saniye yaşadığımız gibi bu seçimlerde de hep birlikte yaşarız. Bu güzel ortamda güzel sahur sofrasında beraber olduğumuz için teşekkür ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
hamza dağ ramazan ayı sahur

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