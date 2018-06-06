Hamza Dağ vatandaşlarla sahur yaptı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'de terörün her geçen gün azaldığını belirterek, "Çok yakın bir zamanda 18 Mart günü Afrin'in merkezine Türk bayrağının asıldığını gördüğünüz gibi Kandil'e de Türk bayrağının asıldığını görürseniz şaşırmayın." dedi. Seçim çalışmaları kapsamında Konak İlçe Teşkilatı'nın Toros Meydanı'nda düzenlediği sahur programına katılan Hamza Dağ, kahvehanelere ve esnafa ziyarette bulundu. Sahur programından sonra açıklamalarda bulunan Dağ, Türkiye'nin terörden her geçen gün temizlendiğini ve çok kısa sürede terörün ülke gündeminden tamamen çıkacağını belirterek, "Çok yakın bir zamanda 18 Mart günü Afrin'in merkezine Türk bayrağının asıldığını gördüğünüz gibi Kandil'e de Türk bayrağının asıldığını görürseniz şaşırmayın." diye konuştu. Seçimler öncesi parti olarak önemli hizmetler verdiklerini aktaran Dağ, sağlık sektöründe yapılan çalışmalara değinerek, şunları kaydetti: "Yollardan hastanelere, sosyal güvenlikten sağlık hizmetlerine kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Bundan 16 yıl önce biz iktidara geldiğimizde bu ülkede sosyal güvenlik kapsamında olan kişilerin oranı yüzde 52'ydi. Bunların da neredeyse yarısı devlet hastanesinden faydalanır, eczanelerden ilacını alırdı. Geri kalanı sadece SSK hastanesinden faydalanır ve ilacını da alamazdı. Bugün itibarıyla sağlık güvencesi altında olan kişi oranımız yüzde 97. Herkes ilacını eczaneden alabilir hale gelmiştir."

\ - "Yaparsa yine AK Parti yapar" Seçimlere giderken iki büyük projeyle halkın karşısına çıktıklarını belirten Dağ, "Birincisi emeklilerimize Ramazan ve Kurban bayramlarında biner lira ikramiye verme projesidir. Demiyoruz ki seçimde AK Parti iktidara gelirse, Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olursa bunlar verilecek. Bizzat yapmış, uygulamaya geçirmiş bir halde sizlerin huzurundayız, sizlerle birlikteyiz." ifadelerini kullandı. Emeklilere ikramiye projesinin 2015 yılında muhalefet tarafından seçim vaadi olarak gösterildiğini ancak paranın kaynağı sorulduğunda, "Benim adım Kemal" diyerek dalga geçercesine bir ifade kullanıldığını aktaran Dağ, "Ama biz ona benim adım Kemal veya kaynak şudur demiyoruz. Kaynağı bizzat bulduk şu Ramazan Bayram'ında, ilk ikramiyeyi inşallah emeklilerimize takdim edeceğiz." şeklinde konuştu. Seçim projeleri kapsamında "İmar Barışı"na da değinen Dağ, 1 Kasım seçimlerine giderken böyle bir taahhütlerinin olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Kentsel dönüşüm alanında kalmak şartıyla yeni yapılan yerlerde elektrik, su bağlanma imkanı olacak diye söylemiştik. Oradaki vaadi hayata geçirmek için uğraş verdik. Öncelikle kanuni düzenleme yaptık. Ama ne yazık ki İzmir'de belediye başkanlarından rica etmemize rağmen bugüne kadar böyle bir girişim içinde olmadılar. Baktık ki onlar çözmüyor yine çözüm bizde. Ne diyoruz yaparsa yine AK Parti yapar."

\ - "Biz yolumuzdan vazgeçmedik" AK Parti olarak 16 yıldır yaptıkları sosyal yardımları da hatırlatan Dağ, muhalefetin yapılan kömür ve makarna yardımlarını eleştirdiğine işaret ederek, "Birileri biz zamanında kömür ve makarna dağıttık diye bizi eleştirip ne yazık ki kömür alan, makarna alan insanlarımızı da gücendirici işlemler içinde oldu. Buna rağmen biz yolumuzdan vazgeçmedik." diye konuştu. Muhalefetin AK Parti'yle ilgili, "16 yıldır iktidardaydı, bu dediklerini neden yapmadı?" eleştirilerine de açıklık getiren Dağ, şunları kaydetti: "2002'de sizin o zamanki partiniz DSP bize bu ülkeyi bıraktığında şu anki gibi bir ülke yoktu. Bize bu ülkeyi bıraktığında günlük faizler 7 binlerde, enflasyon yetmişlerdeydi. 22 banka batmıştı. İnsanlar geleceğe umutla bakamıyorlardı. 16 yılda bunları düzenlemekle uğraştık ve düzelttik. Şimdi insanımıza dair işler yapma dönemi." \ - "Bunlar hizmete düşman zihniyette insanlar" AK Parti'nin 16 yılda Marmaray ve üçüncü havalimanı gibi büyük yatırımlara imza attığını kaydeden Dağ, muhalefetin bu gibi yatırımlara karşı çıktığını aktararak, şöyle devam etti: