Hamzaçebi Pendiklilerle bir araya geldi

Çınarderelilerin hakkını alana kadar bu davanın savunucusu olacaklarını ifade eden Hamzaçebi, "Demokrasilerde şöyle bir kural vardır. Bütün demokrat ülkelerde demokrasi ile yönetilen yöneticilerin, belediye başkanların, başbakanların seçimle geldiği bütün ülkelerde kural şudur; devletin malı diye bir şey yoktur bütün mallar halkındır. Devlet, belediye halktan ayrı kurum değildir. Halk varsa, vatandaş varsa belediye vardır, devlet vardır. Biz bugün Çınardere'de Çınardereli kardeşlerimizin hakkını almak için buradayız. Bu hakkı mutlaka alacağız." şeklinde konuştu.

İSTANBUL - (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Pendiklilere bir araya geldiği toplantıda, "Bize Pendik Belediyesini verin, İstanbul Büyükşehir Belediyesini verin, bize Ankara'da güç verin, Türkiye'yi de verin. Birlik olursanız güçlü olursunuz, güçlü olursanız tapuyu alırsınız." dedi.

İktidarın 24 yıldır İstanbul'u, 16 yıldır da Türkiye'yi yönettiğini belirten Hamzaçebi, buna karşın Çınarderelilerin haklarını alamadığını savundu.

Daha güzel Çınardere, daha güzel bir Pendik ve İstanbul istediklerini dile getiren Hamzaçebi, "Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu planları yeniden yapacağız. Hepiniz bulunduğunuz yerdeki evinizin tapusunu alacaksınız. Hak ettiğiniz imarı alacaksınız. Bize Pendik Belediyesini verin, İstanbul Büyükşehir Belediyesini verin, bize Ankara’da güç verin, Türkiye'yi de verin. Birlik olursanız güçlü olursunuz, güçlü olursanız tapuyu alırsınız." diye konuştu.

Çınarderelilerin çile çektiğini ve tapularını beklediğini ifade eden Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hak mı bu reva mı? Niye tapu alamıyorsunuz biliyor musunuz? Niye imar alamıyorsunuz biliyor musunuz? Burası güzel, burası manzaralı. Onlar buraya baktığında rantı görüyorlar. Ben buraya baktığımda buranın çilesini elli yıldır çeken Fikriye ablamı görüyorum. Onun mağduriyetini görüyorum. Aramızdaki fark burada. Zeytinburnu sahilinde 3 tane kule var. Mahkeme karar verdi yıkmadılar. O mahkemenin yıkım kararı verdiği kuleleri yakmayanlar, burada Çınardere’de vatandaşımızın evini, onun oturduğu arsayı onun elinden almanın derdindeler. Tapu tahsis belgelerini iptal ettiler. 1987 yılında konut alanına ayrılmış bu bölgenin konut alanını değiştirip günü birlik tesis alanına çevirdiler. Manzara güzel çünkü burada. Burada rant var. Biz vatandaşın derdini duyarız, ötelerden geliriz, onlar rantın kokusunu Ankara'dan alırlar, gelip burada plan değiştirirler. Bu planları yerle bir edeceğiz."