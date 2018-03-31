HABER

Hamzaçebi Pendiklilerle bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: - "Bize Pendik Belediyesini verin, İstanbul Büyükşehir Belediyesini verin, bize Ankara'da güç verin, Türkiye'yi de verin. Birlik olursanız güçlü olursunuz, güçlü olursanız tapuyu alırsınız"

İSTANBUL - (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, Pendiklilere bir araya geldiği toplantıda, "Bize Pendik Belediyesini verin, İstanbul Büyükşehir Belediyesini verin, bize Ankara'da güç verin, Türkiye'yi de verin. Birlik olursanız güçlü olursunuz, güçlü olursanız tapuyu alırsınız." dedi.

Pendik Çınardere mahalle sakinleriyle bir araya gelen Hamzaçebi, burada, mahalleye ilişkin imar, tapu ve kentsel dönüşüm konularında açıklamalarda bulundu.

Hamzaçebi, imar, mülkiyet ve kentsel dönüşüm sorunlarıyla ilgili Çınarderelilerin birlik olduğu sürece çözülemeyecek meselesinin olmadığını söyledi.

Çınarderelilerin hakkını alana kadar bu davanın savunucusu olacaklarını ifade eden Hamzaçebi, "Demokrasilerde şöyle bir kural vardır. Bütün demokrat ülkelerde demokrasi ile yönetilen yöneticilerin, belediye başkanların, başbakanların seçimle geldiği bütün ülkelerde kural şudur; devletin malı diye bir şey yoktur bütün mallar halkındır. Devlet, belediye halktan ayrı kurum değildir. Halk varsa, vatandaş varsa belediye vardır, devlet vardır. Biz bugün Çınardere'de Çınardereli kardeşlerimizin hakkını almak için buradayız. Bu hakkı mutlaka alacağız." şeklinde konuştu.

İktidarın 24 yıldır İstanbul'u, 16 yıldır da Türkiye'yi yönettiğini belirten Hamzaçebi, buna karşın Çınarderelilerin haklarını alamadığını savundu.

Daha güzel Çınardere, daha güzel bir Pendik ve İstanbul istediklerini dile getiren Hamzaçebi, "Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle bu planları yeniden yapacağız. Hepiniz bulunduğunuz yerdeki evinizin tapusunu alacaksınız. Hak ettiğiniz imarı alacaksınız. Bize Pendik Belediyesini verin, İstanbul Büyükşehir Belediyesini verin, bize Ankara’da güç verin, Türkiye'yi de verin. Birlik olursanız güçlü olursunuz, güçlü olursanız tapuyu alırsınız." diye konuştu.

Çınarderelilerin çile çektiğini ve tapularını beklediğini ifade eden Hamzaçebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hak mı bu reva mı? Niye tapu alamıyorsunuz biliyor musunuz? Niye imar alamıyorsunuz biliyor musunuz? Burası güzel, burası manzaralı. Onlar buraya baktığında rantı görüyorlar. Ben buraya baktığımda buranın çilesini elli yıldır çeken Fikriye ablamı görüyorum. Onun mağduriyetini görüyorum. Aramızdaki fark burada. Zeytinburnu sahilinde 3 tane kule var. Mahkeme karar verdi yıkmadılar. O mahkemenin yıkım kararı verdiği kuleleri yakmayanlar, burada Çınardere’de vatandaşımızın evini, onun oturduğu arsayı onun elinden almanın derdindeler. Tapu tahsis belgelerini iptal ettiler. 1987 yılında konut alanına ayrılmış bu bölgenin konut alanını değiştirip günü birlik tesis alanına çevirdiler. Manzara güzel çünkü burada. Burada rant var. Biz vatandaşın derdini duyarız, ötelerden geliriz, onlar rantın kokusunu Ankara'dan alırlar, gelip burada plan değiştirirler. Bu planları yerle bir edeceğiz."

Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacakMEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akif Hamzaçebi CHP CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi Çınardere pendik

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

İlginizi Çekebilir

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika: Türkiye ve Fransa arasında kritik görüşme

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.