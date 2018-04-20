Hamzaçebi, ’Zonguldak’ın ortak sorunu işsizlik’

Demokrat Parti eski Zonguldak İl Başkanı ve İnşaat Mühendisi Turgut Hamzaçebi 24 Haziran seçimleri ile alakalı açıklamalarda bulundu. Hamzaçebi, Zonguldak’ın bütün ilçe, belde ve mahallelerinin en önemli ve göze çarpan ortak sorunun işsizlik olduğunu söyledi.

Zonguldak’ın tarihi, kültürel ve ekonomik durumundan bahseden Hamzaçebi, şunları söyledi: "Önümüze bir seçim daha geldi yaklaştı. Hem de baskın bir seçim. Zonguldak’ımızın bütün ilçe, belde ve mahallelerinin bu gün için en önemli ve göze çarpan ortak sorunu işsizliktir. Bunun doğal sonucu olarak da ilimiz de bozuk bir ekonomik düzen ve morali bozuk bir sosyal yaşam sürmektedir. Yöremizdeki üretim kültürünün büyük bir çoğunlukla yeraltı maden işletmeciliğine dayalı olması, genç işsizlerimizin birçoğunun kömür işletmelerine yönelik iş beklentilerini sürdürmelerine neden olmaktadır. Bilindiği üzere yöremizin karaelması olan taş kömürü üretimi muhtelif sebeplerle azalmış, ilimizin geleneksel yeraltı üretim kültürüne kısa sürede değişik üretim kültürlerinin eklenememiş olması nedeni ile yöremizdeki işsizlik sorunu had safhaya varmıştır. Maalesef her yıl mevcutlara yeni işsizlerin eklenmesi sonucu işsiz sayısının giderek daha da artması kaçınılmaz olmuştur. Çare olarak büyük illere göç başlamış ve göç alan ilimiz göç verir hale gelmiştir. Bundan böyle ilimizi, bir taraftan mevcut kıt kaynakları kullanırken, diğer taraftan seri bir şekilde gelecek yıllara hazırlamak kaçınılmaz bir görevdir. Artık kaybedilecek zaman yoktur. Kaybedilecek zamanın telafisi de yoktur. O nedenle hem ülkemiz açısından hem de ilimiz açısından en doğru kararı almak zorundayız. Siyaseti kendisi için değil, ülkesi ve milletinin menfaatleri için yapan liyakatli kişileri seçmek zorundayız. Allah milletimizin yar ve yardımcısı olsun.”