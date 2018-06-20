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"Hangi kirli tezgahın içindesiniz?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 01:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Selahattin Demirtaş bu ülkeye, millete ne verdi? Selahattin Demirtaş'ın hangi aklına muhtaç bunlar? Selahattin Demirtaş ile hangi kirli tezgahın ve iş birliğinin içindesiniz? Bunu bize açıklayın"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş bu ülkeye, millete ne verdi? Selahattin Demirtaş'ın hangi aklına muhtaç bunlar? Selahattin Demirtaş ile hangi kirli tezgahın ve iş birliğinin içindesiniz? Bunu bize açıklayın." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a doğru hızla yol alırken Bursa'nın her köşesinde ve ilçesinde ayrı bir heyecan gördüğünü söyledi.

Milletin kararının tezahür edeceği seçime hızla yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçileceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, AK Parti'nin çoğunluğuyla oluşacak yasama organıyla Türkiye'yi güçlü yarınlara taşımak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, bütün sorunlarına ve darbe girişimlerine rağmen 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Eski sistemin getirmiş olduğu problemleri geride bırakmış, koalisyonlu yılları tarihin tozlu raflarına bırakmış, vesayetin gediklerini kapatmış, kanatlarını kırmış ve dolayısıyla ekonomik, siyasi istikrarı ve güven ortamını tesis etmiş bir Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki 5 yıl 4 kat büyüyecek." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de ciddi bir muhalefet bulunmadığını, bunun önemli bir sorun olduğunu ifade etti.

Muhalefet iddiasıyla ortaya çıkanların Türkiye düşmanlarıyla yan yana, omuz omuza yürümeye başladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün karşımızdaki muhalefet anlayışı Tayyip Erdoğan düşmanlığı yerine artık Türkiye düşmanlığını benimsemiştir. 'Tayyip Erdoğan gitsin de Türkiye isterse mahvolsun, yok olsun, perişan olsun' noktasına savrulmuştur. Yazıktır, günahtır. Bu millete bunu yapmanız doğru değildir. Bu, muhalefet anlayışı değildir." ifadelerini kullandı.

- Demirtaş'ın tutukluluk hali

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, seçimde rakipleri olan tüm muhalefet partilerinin, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk haline itiraz ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"(Neden içerideymiş?) diye birisi dizlerini dövüyor, birisi kafasını duvara vuruyor, birisi onun yanına gidip ona minnet duygusuyla orada bulunuyor. Selahattin Demirtaş bu ülkeye, millete ne verdi? Selahattin Demirtaş'ın hangi aklına muhtaç bunlar? Selahattin Demirtaş ile hangi kirli tezgahın ve iş birliğinin içindesiniz? Bunu bize açıklayın.

Selahattin Demirtaş bugün cezaevinde ve yargılaması devam ediyor. Aynı Selahattin Demirtaş 40 yıl boyunca bu ülkede gencecik fidanları toprağa döken teröristlerin siyasi yandaşı değil miydi, onlara arka çıkan değil miydi, sırtını onlara dayayan değil miydi ? Peki CHP’nin bununla ne işi var ? Muharrem İnce, Diyarbakır'a gidiyor. Güya CHP miting düzenliyor. CHP bayrağı yok, HDP bayrakları ve 'Selo' tezahüratları altında orada gülücükler dağıtıyor. Kiminle iş birliği içindesiniz? Siz bu millete ne ara bu kadar düşman oldunuz? Niye sevmiyorsunuz bu milleti? Ağırımıza gidiyor. Bu ülke çok acı çekti, çok kan ve zaman kaybetti."

Çavuşoğlu'na programda, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile milletvekili adayları ve partililer eşlik etti.

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