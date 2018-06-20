"Hangi kirli tezgahın içindesiniz?"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş bu ülkeye, millete ne verdi? Selahattin Demirtaş'ın hangi aklına muhtaç bunlar? Selahattin Demirtaş ile hangi kirli tezgahın ve iş birliğinin içindesiniz? Bunu bize açıklayın." dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Çavuşoğlu, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki seçim ofisinin açılışında yaptığı konuşmada, 24 Haziran'a doğru hızla yol alırken Bursa'nın her köşesinde ve ilçesinde ayrı bir heyecan gördüğünü söyledi.

Milletin kararının tezahür edeceği seçime hızla yaklaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçileceğine inandığını belirten Çavuşoğlu, AK Parti'nin çoğunluğuyla oluşacak yasama organıyla Türkiye'yi güçlü yarınlara taşımak için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin, bütün sorunlarına ve darbe girişimlerine rağmen 16 yılda yaklaşık 4 kat büyüdüğüne dikkati çeken Çavuşoğlu, "Eski sistemin getirmiş olduğu problemleri geride bırakmış, koalisyonlu yılları tarihin tozlu raflarına bırakmış, vesayetin gediklerini kapatmış, kanatlarını kırmış ve dolayısıyla ekonomik, siyasi istikrarı ve güven ortamını tesis etmiş bir Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzdeki 5 yıl 4 kat büyüyecek." diye konuştu.