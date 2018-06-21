HABER

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 12:07 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerine az bir süre kala siyasetin nabzı artmaya devam ediyor. Hemen hemen her akşam liderler mitinglerinin ardından bir TV programında açıklamalarda bulunuyor. Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece ekranlarda seçmenin karşısına çıktı. Peki liderlerin izlenme oranları nasıl? İşte reyting sonuçları...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

24 Haziran seçimlerini 3 gün kala liderlerin TV programları tam gaz devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece ekranlarda seçmenin karşısına çıktı. Üç liderin katıldığı programların izlenme oranları açıklandı.

reytin1

Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Liderler Fox’ta programı seçim programları içinde en fazla izlenen program oldu. Program reytinglerde 4. sırada yer aldı.

reyting2

Kılıçdaroğlu’nu izlenme oranlarında Devlet Bahçeli takip etti. Kılıçdaroğlu’nun programının bitmesinden sonra Devlet Bahçeli ATV Özel yayınında ekranlarda yerini aldı. Bahçeli’nin katıldığı program reyting sıralamasında 32’nci sırada yer buldu.

reyting3

Başbakan Yıldırım ise Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde İzmir’de TRT’nin konuğuydu. Başbakan’ın TRT HABER’de katıldığı program ise reyting sıralamasının 45’inci sırasında ancak kendine yer bulabildi.


PARTNERBebek göründüBebek göründü
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladıBaşbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
DP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralarDP Lideri Uysal: Söylemler akıldan yoksun, izandan yoksun iftiralar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 24 haziran 24 haziran seçimleri reyting Kılıçdaroğlu Bahçeli Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Seda Sayan acilen ameliyata alındı!

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! 24 Haziran seçim sonuçları anketinde hangi parti hangi ilden kaç vekil çıkaracak?

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Muharrem İnce'nin oy oranı ne kadar? HDP barajı aşacak mı? 24 Haziran seçimleri için dikkat çeken tahmin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak açıklamalar

Tansu Çiller'den tartışma yaratacak açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.