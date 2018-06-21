Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

24 Haziran seçimlerini 3 gün kala liderlerin TV programları tam gaz devam ediyor. Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün gece ekranlarda seçmenin karşısına çıktı. Üç liderin katıldığı programların izlenme oranları açıklandı.

Buna göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı Liderler Fox’ta programı seçim programları içinde en fazla izlenen program oldu. Program reytinglerde 4. sırada yer aldı.

Kılıçdaroğlu’nu izlenme oranlarında Devlet Bahçeli takip etti. Kılıçdaroğlu’nun programının bitmesinden sonra Devlet Bahçeli ATV Özel yayınında ekranlarda yerini aldı. Bahçeli’nin katıldığı program reyting sıralamasında 32’nci sırada yer buldu.

Başbakan Yıldırım ise Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı saatlerde İzmir’de TRT’nin konuğuydu. Başbakan’ın TRT HABER’de katıldığı program ise reyting sıralamasının 45’inci sırasında ancak kendine yer bulabildi.



