Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle siyasete bayram arası verilmeyecek. Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayları bayramda yine meydanlarda ve seçim çalışmalarında olacak.
Partilerin Ankara'daki genel merkezlerinde de artık geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri gerçekleşecek.
AK PARTİ, HDP VE VATAN PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK
Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma 16 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti, CHP, MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve İYİ Parti'yi kabul edip ziyaret edecek. AK Parti ile HDP geçen bayramlarda olduğu gibi karşılıklı bayramlaşma ziyaretinde bulunmayacak. AK Parti ayrıca Vatan Partisi ile bayramlaşmayacak.
CHP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA BBP DE VAR
CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında hem HDP, hem de Vatan Partisi yer alacak. CHP ile bayramlaşacak partiler arasında ayrıca, Cumhur İttifakı'nı destekleyen ve AK Parti listesinden milletvekili adayı gösteren BBP de yer alacak. CHP ile AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DP, DSP arasında da karşılıklı bayram ziyaretleri yapılacak.
HDP VE İYİ PARTİ ARASINDA BAYRAMLAŞMA YOK
HDP ise bu bayram Cumhur İttifakını oluşturan AK Parti ve MHP'nin yanısıra Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden İYİ Parti ile de bayramlaşmayacak. HDP ile İYİ Parti arasında da bayram ziyaretleri yapılmayacak. HDP, bu bayram CHP, DSP ve Saadet Partisi'ni ziyaret edip, bu partilerden heyetleri kabul edecek.
İYİ PARTİ VE MHP BAYRAMDA DA BİRARAYA GELMEYECEK
MHP'den istifa eden Meral Akşener'in liderliğinde kurulan İYİ Parti'nin bayramlaşma programında hem HDP hem de MHP yok. İYİ Parti, AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DSP ve Vatan Partisi ile bayramlaşacak.
Vatan Partisi de bayramda CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DSP ve DP'den heyet kabul edecek ve bu partilere bayram ziyaretinde bulunacak.
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