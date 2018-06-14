Hangi partiler birbiriyle bayramlaşmayacak?

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle siyasete bayram arası verilmeyecek. Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayları bayramda yine meydanlarda ve seçim çalışmalarında olacak.

Partilerin Ankara'daki genel merkezlerinde de artık geleneksel hale gelen bayram ziyaretleri gerçekleşecek.

AK PARTİ, HDP VE VATAN PARTİSİ İLE BAYRAMLAŞMAYACAK

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasındaki bayramlaşma 16 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Partiler arası bayramlaşma kapsamında AK Parti, CHP, MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti ve İYİ Parti'yi kabul edip ziyaret edecek. AK Parti ile HDP geçen bayramlarda olduğu gibi karşılıklı bayramlaşma ziyaretinde bulunmayacak. AK Parti ayrıca Vatan Partisi ile bayramlaşmayacak.

CHP'NİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMINDA BBP DE VAR

CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında hem HDP, hem de Vatan Partisi yer alacak. CHP ile bayramlaşacak partiler arasında ayrıca, Cumhur İttifakı'nı destekleyen ve AK Parti listesinden milletvekili adayı gösteren BBP de yer alacak. CHP ile AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DP, DSP arasında da karşılıklı bayram ziyaretleri yapılacak.