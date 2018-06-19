"Hangi yolları, köprüleri yaptıklarını sormak lazım"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yapılan eserlere 'beton yığını' diyen bir zihniyet var. Bunları küçümseyen bir anlayış var. Oysa kendi iktidarları döneminde hangi yolları, köprüleri yaptıklarını, hangi tünelleri açtıklarını sormak lazım." dedi.

Tüfenkci, sabah erken saatlerde Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri AŞ (MOTAŞ) otobüs garajına giderek, ilk vardiyaya çıkacak sürücülerle kahvaltı yaptı, sorun ve önerilerini dinledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında MOTAŞ'ın otobüslerle milli iradeye sahip çıkma adına milleti meydanlara taşıdığını hatırlattı.

Tüfenkci, 15 Temmuz'da ilk defa ülkenin sivil direniş gösterdiğini ve bunda başarılı olduğunu kaydederek, Türkiye'nin "Yenikapı ruhuyla" yeni bir yola girdiğini söyledi.

Milletin de desteğiyle 16 Nisan'da ülkenin yeni bir yola girdiğini vurgulayan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamasını kimler yapacak, kararını sizler vereceksiniz. 16 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi olan, yollarla, köprülerle, havalimanlarıyla, üniversitelerle, hastanelerle yaptıkları ortada olan bir lidere mi, yoksa iş başına geldiklerinde Kanal İstanbul, yerli otomobil projesi de dahil olmak üzere 'Bunları durduracağız, bunlar boş' diyen, vizyon sahibi olmayan liderlere mi işi teslim edeceğiz, 24 Haziran'da buna karar vereceğiz."