"Hani batıda din ve vicdan özgürlüğü vardı"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin, "Bu yapılan haçlı zihniyetinin şu anda bir başka versiyonudur. Hani batıda din ve vicdan özgürlüğü, demokrasi vardı ve herkes inandığı şekilde yaşayacaktı? Öyleyse Müslümana neden camileri yasaklıyorsunuz? Müslüman, sizin gibi mi yaşamak zorunda?" dedi.
Aydın, beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç Işık ile kent merkezinde faaliyet gösteren minibüsçü esnafını ziyaret etti.
Ziyaretlerin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, Avusturya'nın akıllara ziyan bir karar aldığını söyledi. Son yıllarda batıdaki İslamofobi ve aşırı sağcı eğilimin akıl almaz durumlar ortaya çıkardığını belirten Aydın, şöyle devam etti:
"Bu radikalleşme ve İslam karşıtlığı dünya barışına bir katkı sunmaz. Aslında batı haçlı zihniyetini hiçbir zaman bırakmadı. Bu yapılan haçlı zihniyetinin şu anda bir başka versiyonudur. Hani batıda din ve vicdan özgürlüğü, demokrasi vardı ve herkes inandığı şekilde yaşayacaktı? Öyleyse Müslümana neden camileri yasaklıyorsunuz? Müslüman, sizin gibi mi yaşamak zorunda? Müslümanı kiliseye mi götüreceksiniz? Bu verilen karar din ve vicdan özgürlüğüne, evrensel hukuk kurallarına tamamen aykırıdır. Burada sadece Müslümanlar değil bütün dünyanın, 'Demokratım' diyen, din vicdan özgürlüğüne inanan ve her insanın inandığı gibi yaşamasını savunan, insan hakları savunucularının verilen bu karara karşı çıkması lazım."
- "Yahudilere dahi kucak açan bir milletin torunlarıyız"
Aydın, Avusturya'nın verdiği kararı kısa sürede gözden geçirmesi ve bundan cayması gerektiği anlatan Aydın, Müslümanların bu karara karşı farklı bir tepki gösterme düşüncesi içerisine girmesinin, dünyanın barış ve huzuru açısından da son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.
İnsanların inandığı şekilde yaşamasını arzu ettiklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:
"Bunun için de gayret gösteriyoruz. Biz, İspanya'dan kaçan Yahudilere dahi kucak açan bir milletin torunlarıyız. Zulüm altında inleyen hangi din ve inanca mensup olursa olsun, herkesi kucakladık ve adeta ensar gibi kapılarımızı açıp ekmeğimizi böldük. Batı maalesef bu haçlı zihniyetinden asla geri adım atmıyor ve fiili durumlarla da çok açık bir şekilde din ve vicdan özgürlüğü düşmanlığı ortaya koyuyor. Bu kararı tanımıyor ve en yüksek sesle de kınıyoruz."
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