KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Muhalefet FETÖ ve PKK gerçekliği net bir şekilde ortaya çıkmışken nasıl mücadele edeceklerini söylemiyor hala. Hadi PKK'ya karşı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyin. Söyleyemezler. Hapishanelere gidip ziyaret ederler, sonra da bunların oyundan medet umarlar. Yazıklar olsun." dedi.

Bakan Özhaseki, bayramlaşma programı için geldiği Akkışla ilçesinde Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde vatandaşların bayramını kutladı.

Türkiye'nin önemli bir seçim arefesinde olduğunu ve muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarının terör örgütlerine hala net bir şekilde mesafe koyamadığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Muhalefet, FETÖ ve PKK gerçekliği net bir şekilde ortaya çıkmışken nasıl mücadele edeceklerini söylemiyor hala. Hadi PKK'ya karşı nasıl mücadele edeceğinizi söyleyin. Söyleyemezler. Hapishanelere gidip ziyaret ederler, sonra da bunların oyundan medet umarlar. Yazıklar olsun. Bu katiller ordusunun başındaki adamı hapishanelerde ziyaret ediliyor. Eğer yiğitseniz, mertseniz şehit ailelerinin yanına gelin. Evlatlarımızı vuranların yanına gidiyorlar. Güneydoğu'ya sık gittiğim için söylüyorum, polislerimiz, askerlerimiz etrafımda pelesenk oluyor. Emin olun o yiğitleri görseniz kıyamazsınız. Hepsinin evinde küçük yavruları var, dualar ederek geziyorum. Yavrularımızı hainler, katiller sürüsü arkalarından vuruyor. Onların ailesinin hepsi ağlıyor ne yazık ki bizim Türkiye'de cumhurbaşkanlığına aday olmuş vatandaşlar o şehitlerin ailelerine geleceğine katillerin yanını gidiyor. Bu son derece üzücü bir hadise."