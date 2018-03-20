Hasan Celal Güzel ebediyete uğurlandı

Hayatını kaybeden eski bakan Hasan Celal Güzel, Ankara Hacı Bayram Veli Cami’nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.
Hacı Bayram Veli Cami’nde kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bakanlar, Güzel’in yakınları ve çok sayıda Ankaralı katıldı. Güzel’in cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
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