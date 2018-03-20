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Hasan Celal Güzel için TBMM'de düzenlenen tören

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 12:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. O tüm özgürlükler meselesinde her zaman özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. O tüm özgürlükler meselesinde her zaman özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı." dedi.

Erdoğan, vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de düzenlenen törenin ardından gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Hasan Celal Güzel'in, bildiğini dosdoğru söylemeye gayret eden, vatansever, milliyetperver ve bu uğurda da her şeyini vermeye hazır bir insan olduğunu belirten Erdoğan, Güzel'in, Türkiye'deki değişim, dönüşüm döneminin en önemli isimlerinden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile çıktığı yolda çok farklı yükler üstlendiğini söyledi.

Erdoğan, "Görevini de başarıyla yerine getirdi. Gerek bakanlık dönemleri gerekse hizmet dönemi bunun bir ifadesiydi. Uzun yıllar dostluğumuz vardı. Biz onunla bir ağabey mesabesinde değerlendirmelerimizi yapardık, zaman zaman istişarelerimiz de olurdu. Rabbim mekanını cennet kılsın. Taksiratını hasenata tebdil etsin. Ailesinin ve milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin, Hasan Celal Güzel'i, 28 Şubat dönemindeki dik duruşuyla tanıdığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ne zaman bu ülkede mazlum, mağdur varsa Hasan Celal ağabeyimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu, başörtüsü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu." dedi.

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15 Temmuz 28 Şubat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hasan Celal Güzel

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