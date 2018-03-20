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Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ile çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı

Vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Güzel'in ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda bakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti, CHP ve MHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, bazı eski siyasetçiler, bürokratlar, Meclis çalışanları katıldı.

Törende, Güzel için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

Torunları, Hasan Celal Güzel'in fotoğrafını taşıdı.

Güzel'in annesi de sedyeyle cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törene katılanlar, aileye başsağlığı diledi.

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