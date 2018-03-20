Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı

"Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celal Güzel Bey, bir devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eyler ve mekanını cennet eyler."

Erdoğan, konuşmasının ardından Güzel'in ruhu için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile törene katılanların tabutuna omuz verdiği Güzel'in cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.