HABER

Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 14:36 | Son Güncelleme

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzelendi - Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kahraman ve Başbakan Yıldırım ile çok sayıda siyasetçi katıldı - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - "Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu"

Hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, son yolculuğuna uğurlandı.

Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Güzel için Hacı Bayram Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Güzel'in eşi Ülker, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Güzel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti genel başkanları, eski siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güzel'in oğlu Mustafa Veysi Güzel ile yan yana saf tuttu.

Öğle namazının ardından cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş, Güzel için cemaatten helallik istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz Hasan Celal Güzel Bey, bir devlet ve siyaset adamı olarak şüphesiz ki bu ülkede görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Tanıdığımdan bu yana özellikle İslam düşmanlarına, din düşmanlarına fırsat vermedi. Bunu 28 Şubat'ta da 15 Temmuz'da da gördük. Bunu özellikle başörtüsü meselelerinde de gördük. O, dik ve cesur duruşuyla her zaman ülkemizde konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Bundan dolayı da gerçekten kendisine hep müteşekkir olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebdil eyler ve mekanını cennet eyler."

Erdoğan, konuşmasının ardından Güzel'in ruhu için Fatiha okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile törene katılanların tabutuna omuz verdiği Güzel'in cenazesi defnedilmek üzere Gölbaşı Mezarlığı'na götürüldü.

Ankara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybettiAnkara'yı yasa boğdu! Eski bakan hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cenaze Namazı Hacı Bayram Camisi Hasan Celal Güzel

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

İlginizi Çekebilir

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Çiftlik Bank mağdurlarına müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.