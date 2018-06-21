Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreni

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin, "Seçmen, millet kararını verecek. Milletin kararının Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, istikrarın kalıcılığına yönelik olacağından hiçbir şüphemiz yok." dedi.
Bakan Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2018 mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'ye hem de Gaziantep'te önemli hizmetlerde bulunan HKÜ'nün 10. yılını kutladığını belirterek, merhum Hasan Kalyoncu'nun eğitime ve insan yetiştirmeye büyük önem veren bir gönül insanı olduğunu anımsattı.
"Türkiye'de eğitim AK Parti hükümetlerinin öncelikli konusudur." diyen Gül, AK Parti göreve gelmeden önce bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 2 iken bu rakamın kendi dönemlerinde yüzde 6'nın üzerine çıktığını, Türkiye'nin geleceğinin eğitilmiş, iyi yetişmiş gençlerle daha iyi olacağını belirtti.
Bakan Gül, "Eğitim her şeyin başıdır" vizyonuyla gençleri daha güzel bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Lider ülke olmak lider insanlarla mümkündür. Bugün hamdolsun Türkiye bölgenin ve dünyanın lider ülkesi olma yolunda çok önemli mesafeler katetmiştir. Bu ülkenin en büyük serveti, birikimli ve yetişmiş gençleridir. Bizim petrolümüz, doğalgazımız yok ama bizim iyi yetişmiş gençliğimiz var. Bu da en büyük servetimizdir. Gençlerimiz sayesinde, geleceğimiz bugünümüzden daha iyi olacak. Türkiye'de hem terörün belini kırmak hem Türkiye'nin istikrarını sağlama adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok önemli mesafeler katettik. Türkiye artık üzerinde senaryolar yazılan, oyun oynanan bir ülke değil. Türkiye bölgesinde ve dünyada oyun kuran, şaha kalkan bir Türkiye var."
Gaziantep'te yeni bir üniversitenin temellerini attıklarını, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Türkiye'de yüksek teknolojinin pilot ili olarak Gaziantep'in seçildiğine değinen Gül, "Türkiye 2023 yılına büyük bir gurur ve güvenle girecek. İnşallah bu pazar günü de milletimiz iradesini sandığa yansıtacak. Seçmen, millet kararını verecek. Milletin kararının Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, istikrarın kalıcılığına yönelik olacağından hiçbir şüphemiz yok. İnşallah 25 Haziran'dan itibaren Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha da büyüteceğiz. Gençlerimizle birlikte Türkiye'yi Atatürk'ün muassır medeniyetler hedefine doğru götüreceğiz." diye konuştu.
HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu da mezun olan öğrencileri ve velilerini tebrik ederek, yeni mezunları parlak bir gelecek beklediğini kaydetti.
Üniversiteyle bağlarını kesmemelerini isteyen Kalyoncu, kuruluşundan bugüne kadar ilgi ve desteklerini HKÜ'den esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz ise üniversiteyle ilgili bilgiler verirken, HKÜ olarak bugün bin 650 mezunu yeni hayatlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Gençlerin öğrenmekten asla vaz geçmemeleri, ülkeye üniversiteye ve kendinize olan güveninizi asla kaybetmeyin. Allah bundan sonraki yolunu aydınlık, başarılarınızı daim etsin. Anne ve babalar emanetlerinizi size teslim etme zamanı geldi." dedi.
Konuşmaların ardından Cemal Kalyoncu, günün anısına Bakan Gül'e bir tablo hediye etti.
Daha sonra dönem birincisi Mustafa Diyar Demirkol ile dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.
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