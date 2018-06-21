Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreni

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'ne ilişkin, "Seçmen, millet kararını verecek. Milletin kararının Türkiye'nin büyümesine, gelişmesine, istikrarın kalıcılığına yönelik olacağından hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Bakan Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) 2018 mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, hem Türkiye'ye hem de Gaziantep'te önemli hizmetlerde bulunan HKÜ'nün 10. yılını kutladığını belirterek, merhum Hasan Kalyoncu'nun eğitime ve insan yetiştirmeye büyük önem veren bir gönül insanı olduğunu anımsattı.

"Türkiye'de eğitim AK Parti hükümetlerinin öncelikli konusudur." diyen Gül, AK Parti göreve gelmeden önce bütçeden eğitime ayrılan payın yüzde 2 iken bu rakamın kendi dönemlerinde yüzde 6'nın üzerine çıktığını, Türkiye'nin geleceğinin eğitilmiş, iyi yetişmiş gençlerle daha iyi olacağını belirtti.

Bakan Gül, "Eğitim her şeyin başıdır" vizyonuyla gençleri daha güzel bir geleceğe hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şunları söyledi: