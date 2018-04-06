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Hatay'a giden sanatçıları eleştiren Kılıçdaroğlu'na yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "CHP, Mehmetçik'imize moral vermek için sınıra giden kimi sanatçılarımızın duruşunu eleştirebilir, heyette bazı isimlerin olmamasına kızabilir. Ancak topyekun bu sanatçılarımıza hakaret etmek, onları rezil olarak nitelendirmek bizzat CHP'nin nasıl bir rezalet içine düştüğünü gösterir"

TBMM (AA)- MELTEM ÖZTÜRK - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, Mehmetçik'imize moral vermek için sınıra giden kimi sanatçılarımızın duruşunu eleştirebilir, heyette bazı isimlerin olmamasına kızabilir. Ancak topyekun bu sanatçılarımıza hakaret etmek, onları rezil olarak nitelendirmek bizzat CHP'nin nasıl bir rezalet içine düştüğünü gösterir." dedi.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı sanatçı ve sporcularla Zeytin Dalı Harekatı'na destek için askerlere moral vermek amacıyla Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Turan, CHP'nin, sadece kendisine benzeyenlere yaşam alanı tanıyan bir zihniyete sahip olduğunu söyledi.

CHP'nin, Mehmetçik'e moral vermek için sınıra giden bazı sanatçıların duruşunu eleştirebileceğini, heyette bazı isimlerin olmamasına kızabileceğini vurgulayan Turan, "Ancak topyekun bu sanatçılarımıza hakaret etmek, onları rezil olarak nitelendirmek bizzat CHP'nin nasıl bir rezalet içine düştüğünü gösterir." ifadesini kullandı.

-"Pusulasını şaşırmış bir yönetim"

Turan, ağzını açan her CHP yetkilisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin toplumu gerdiğini, kutuplaşmaya yol açtığını söylediğini anımsatarak ancak CHP yetkililerinden gelen sözlerin, toplumu kimin gerdiğini gösterdiğini dile getirdi.

Terörle mücadeleye destek veren sanatçıları, savaşa destek olmakla suçlayacak kadar pusulasını şaşırmış bir yönetim bulunduğunu belirten Bülent Turan, "CHP'nin mevcut yönetimi, CHP seçmeni açısından da bir yüktür artık. Cumhuriyetin kurucu partisinin ülkenin selameti için bu yönetimden kurtulması gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun üslubu siyasi etiğe ve siyasi adaba uygun bir dil değildir. Bu dil, düşmanlık üreten, gerginliğe yol açan bir dildir. Toplumsal birliği yaralayan bu dil siyaset kurumuna zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Turan CHP hatay sanatçı

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