Hatay'a giden sanatçıları eleştiren Kılıçdaroğlu'na yanıt

TBMM (AA)- MELTEM ÖZTÜRK - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP, Mehmetçik'imize moral vermek için sınıra giden kimi sanatçılarımızın duruşunu eleştirebilir, heyette bazı isimlerin olmamasına kızabilir. Ancak topyekun bu sanatçılarımıza hakaret etmek, onları rezil olarak nitelendirmek bizzat CHP'nin nasıl bir rezalet içine düştüğünü gösterir." dedi.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bazı sanatçı ve sporcularla Zeytin Dalı Harekatı'na destek için askerlere moral vermek amacıyla Hatay'a gitmesini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada Turan, CHP'nin, sadece kendisine benzeyenlere yaşam alanı tanıyan bir zihniyete sahip olduğunu söyledi.

CHP'nin, Mehmetçik'e moral vermek için sınıra giden bazı sanatçıların duruşunu eleştirebileceğini, heyette bazı isimlerin olmamasına kızabileceğini vurgulayan Turan, "Ancak topyekun bu sanatçılarımıza hakaret etmek, onları rezil olarak nitelendirmek bizzat CHP'nin nasıl bir rezalet içine düştüğünü gösterir." ifadesini kullandı.