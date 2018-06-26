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Hatay'da MHP'den seçim sonuçlarına itiraz

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 15:59 | Son Güncelleme

Hatay'da MHP'den seçim sonuçlarına itiraz

MHP Hatay İl Başkanlığınca, kentteki milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi.

MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini söyledi.

Hatay'da MHP'nin 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade eden Alperen, "Bunda yurt dışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisi var. İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. İnşallah netice alacağız." ifadesini kullandı.

Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.

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itiraz MHP Seçim Kurulu

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