Hatay'da MHP'den seçim sonuçlarına itiraz

MHP Hatay İl Başkanlığınca, kentteki milletvekili seçim sonuçlarına itiraz edildi.
MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, seçimlerde partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini söyledi.
Hatay'da MHP'nin 2. sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu ifade eden Alperen, "Bunda yurt dışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisi var. İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. İnşallah netice alacağız." ifadesini kullandı.
Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkarmıştı.
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum