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Hayati Yazıcı: Hayvanlar konusunda cezaları artırmak gerekiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 15:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hayvanlara kötü muamelede bulunan insanları kınıyorum.

Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hayvanlara kötü muamelede bulunan insanları kınıyorum. Bunlarla ilgili elbette yaptırımların yeterli olduğu söylenemez, cezaları artırmak gerekiyor" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize’deki 53 Gazeteciler Derneği'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hayvanlara kötü muamelede bulunanları kınadığını belirten AK Partili Yazıcı, "Canlılar arasında en hakim konumda olan insandır. Hakim konumda olan insanın, diğer canlılarla olan ilişkisini hakkaniyet, medeniyet ölçütlerine göre düzenlemesi gerekir. Yani gücü yettiğine hükmetmek, insanlık değerleriyle bağdaşmaz. Her canlının tabiatta bir işlevi var, bir görevi var, yaradan nizam vermek için yaratmış. Dolayısıyla bu konuda hayvanlarla ilgili hassasiyet gösteren vatandaşlarımıza ben minnet duyuyorum. Hayvanlara kötü muamelede bulunan insanları kınıyorum. Bunlarla ilgili elbette yaptırımların yeterli olduğu söylenemez, cezaları artırmak gerekiyor. Hepsinden önemlisi bu bir kültür işidir, bir düzeyli olma işidir. Siz kanunları ne kadar donatırsanız donatın, onları delecek insanlar varsa demek ki o toplumda kültürel değerler bakımından zafiyet var. Bu konuda hepimize görev düşüyor. Sırf kanuni düzenlemeleri bekleyerek değil, onları beklemeden uyarıcı olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Yanımızda hayvanlara kötü muamele eden kişileri gördüğümüzde elbette hukuk ölçüleri içinde sessiz kalmamalıyız, duyarlılığımızı göstermeliyiz" diye konuştu. 'İLK TURDA SEÇİMLERİN BİTECEĞİ KANISINDAYIM' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin soruları da yanıtladı. Kararsız seçmenlerin, kararını verdiğini ve sandığa kararlı gideceğini kaydeden Yazıcı, şunları söyledi: "Büyük çoğunluk karar vermiş durumda. Fakat henüz kararını oluşturmamış belli bir düzeyde seçmen olduğu da yapılan ölçümlerle veya biz dolaşırken tek tük de olsa bunları görüyoruz. Çok önemli bir seçim. Bence her seçim öncesinde bunlar söylenir, ifade edilir; ama cidden 24 Haziran seçimleri önemli. Bu seçim neden önemli? İlk defa bir sistem değişikliği, bu seçimi takip eden günlerde uygulamaya girecek. Yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz bu modelle ilgili kurallar 24 Haziran seçimlerinden sonra verilecek, bu bakımdan önemli. İkinci bir önem, tarihimizde ilk defa iki seçim bir arada yapılıyor. Aynı gün cumhurbaşkanı seçimi ve TBMM seçimi yapılıyor, bu bakımdan önemli. Üçüncü bir özelliği ise tarihimizde ilk defa partilerin ittifak yapabilmeleriyle ilgili yasal zemin oluşturulmuş, onun da uygulaması yapılıyor. Bizim insanımız seçimler konusunda, önemli ölçüde bir birikim ve deneyime sahip. Oyunu rastgele kullanan bir seçmen değil. Elbetteki partilerin çok kesin, radikal diyebileceğimiz bir tarzda seçmenleri var; ama büyük çoğunluk reel faktörleri gözetmek suretiyle demokratik hakkını kullanır. Seçime doğru giderken, kararsızların oyu daha da aşağıya düşer, artık insanlar kararını verir ve sandığa kararlı olarak gider. Kararlarını da en çok etkileyen nedenler arasında referans vardır. Bizim partimizin 16 yıldır Türkiye’ye yaptığı uygulamalar, sağladığı kazanımlar bizim referansımızdır. AK Parti’nin en önemli avantajlarından bir tanesi de dünya ölçeğinde bir lidere sahip oluşu. Dolayısıyla ilk turda seçimlerin biteceği kanısındayım."

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