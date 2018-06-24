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Hayati Yazıcı, oyunu Rize'de kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu memleketi Rize'de kullandı.

Hayati Yazıcı, oyunu Rize'de kullandı

Aleyna BAYRAM/RİZE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu memleketi Rize'de kullandı.
Memleketi Rize’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, saat 10.00 sıralarında geldiği Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, sandıkların kurulduğu sınıfları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Oy vereceği sandığın bulunduğu sınıfa giden Yazıcı, 1134 numaralı sandıkta oyunu kulandı. Oy verme işleminin ardından konuşan Yazıcı, tüm dünyanın gözünün bu seçimde olduğunu söyledi. Yazıcı, "Siyasi tarihimizin en önemli seçimini bugün gerçekleştiriyoruz. 2 seçim bir arada yapılıyor. Yeni bir hükümet sistemi yarından itibaren yürürlüğe girecek. Dünya ve Türkiye bu seçimi izliyor. İlk defa ittifak uygulamasını yasal bir düzenlemeye uygun pratiğini gerçekleştiriyoruz. Herkesin gözü bu seçimde. Herkes bizi izliyor. Sonuçların memleketimiz, ülkemiz, gelecek nesiller için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Ülke ve vatan hepimizin" dedi.

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