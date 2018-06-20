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Hayati Yazıcı: Parazit yapmayacak Meclis çoğunluğuna ihtiyaç var

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 17:25 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak, zıtlaşmayacak, parazit yapmayacak, mızıkçılığa yol açmayacak bir Meclis çoğunluğuna, AK Parti çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç var" dedi.

Hayati Yazıcı: Parazit yapmayacak Meclis çoğunluğuna ihtiyaç var

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak, zıtlaşmayacak, parazit yapmayacak, mızıkçılığa yol açmayacak bir Meclis çoğunluğuna, AK Parti çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç var" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Rize'de düzenlenen 'Yerel Medya Buluşmaları' toplantısında Rize, Trabzon, Samsun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta görev yapan medya mensuplarıyla bir araya geldi. İyidere ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıya Yazıcı'nın yanı sıra AK Parti Rize milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca katıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ilk kez iki ayrı seçimi birlikte yapacağını, ittifak uygulamasının ilk kez bir seçimde resmiyet kazanarak yapılacağını kaydeden Yazıcı, "Her yeni sistemin oluşması, kültürünün oluşması, teamül hukukunun gerçekleşmesi için uyumlu ekip çalışmasına ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı ile uyumlu çalışacak, zıtlaşmayacak, parazit yapmayacak, mızıkçılığa yol açmayacak bir Meclis çoğunluğuna, AK Parti çoğunluğuna hayati derecede ihtiyaç var. Çünkü yeni bir sistem. Bunun siyasal ve kültürel dili oluşacak. Bu siyasal dili ve kültürü uyumlu ekip oluşturur. Yoksa zıtlık üzerinden yürür. Yine bu sistemin teamül hukukunun oluşması bakımından da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yürütme yetki ve görevini millet ona tevdi ederken, Meclis'te de onunla uyumlu çalışacak bir AK Parti grubuna hayati derecede ihtiyaç var" diye konuştu.
HDP'nin seçim barajını aşıp aşmaması ile ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Sonuçlar bakımından önemli. HDP barajı aşsa da biz çoğunluğu yakalayacağımız inancındayım. Limitlerde değil rahat bir çoğunluğu yakalayacağımız inancındayım. Bizim milletimizin sezgileri güçlüdür. Yakınmalarını dile getirir. Bazıları nazlanmak sureti ile yapılan yakınmalardır ama sandığa gittiğinde büyük fotoğrafa bakar, reel faktörleri dikkate alır. Meclis'te o doğrultuda oy kullanacaktır. HDP'nin barajı aşıp aşmaması, Meclis'te sayıların artmasına veya aşağıda kalmasına sebep olan bir durumdur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Hayati Yazıcı: Parazit yapmayacak Meclis çoğunluğuna ihtiyaç varHayati Yazıcı: Parazit yapmayacak Meclis çoğunluğuna ihtiyaç varHayati Yazıcı: Parazit yapmayacak Meclis çoğunluğuna ihtiyaç var

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