Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Bir süredir yurtdışında yaşayan Bağdat, Hayko Bağdat, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" başlıklı yazısında Bağdat, "Hiçbir turda Muharrem İnce’ye ya da Meral Akşener’e ya da Temel Karamollaoğluna ya da Doğu Perinçek’e oy vermeyeceğiz. Tutsak olmayan hiçbir yöneticimiz sizlere bu sözü vermesinler çünkü kendi Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş tutsakken başkasına oy vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
'KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYACAĞIZ'
Bağdat, yazısının devamında "Bir oyumuzla Muharrem İnce Başkan olacak olsa bile, Muharrem İnce ‘Saray’a çıkınca Kuran çarpsın iki saate serbest bıraktıracağım Başkan’ınızı’ dese de, Demirtaş’ın kendisi bunu bizden talep etse de, Abdullah Bey (Öcalan) soğuk tecrit duvarlarından bizlere fısıldasa da, Nurettin Demirtaş Dağ’dan ricada bulunsa da, Selahattin Demirtaş tutsakken başka bir yapıya koltuk değneği olmayacağız.” ifadelerine yer vedi.
TWİTTER'DA TT OLDU
Bağdat'ın yazısı bir anda sosyal medyada yayılırken, "Hayko Bağdat" başlığı Twitter'da TT oldu.
Yazıdaki başlık ve ifadelerle ilgili HDP ve CHP'den peş peşe tepkiler gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Bağdat'ı Ti'ye aldı.
İşte atılan tweetlerden bazıları;
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