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Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 12:12 | Son Güncelleme

Hayko Bağdat'ın "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" başlıklı yazısı sosyal medyayı karıştırdı. Yazısında "Biz HDP’liler şöyle düşünüyoruz" ifadelerini kullanan Bağdat'a en sert tepki yine HDP'den geldi.

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Bir süredir yurtdışında yaşayan Bağdat, Hayko Bağdat, 24 Haziran seçimlerine ilişkin bir çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. "Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir" başlıklı yazısında Bağdat, "Hiçbir turda Muharrem İnce’ye ya da Meral Akşener’e ya da Temel Karamollaoğluna ya da Doğu Perinçek’e oy vermeyeceğiz. Tutsak olmayan hiçbir yöneticimiz sizlere bu sözü vermesinler çünkü kendi Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş tutsakken başkasına oy vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

'KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYACAĞIZ'

Bağdat, yazısının devamında "Bir oyumuzla Muharrem İnce Başkan olacak olsa bile, Muharrem İnce ‘Saray’a çıkınca Kuran çarpsın iki saate serbest bıraktıracağım Başkan’ınızı’ dese de, Demirtaş’ın kendisi bunu bizden talep etse de, Abdullah Bey (Öcalan) soğuk tecrit duvarlarından bizlere fısıldasa da, Nurettin Demirtaş Dağ’dan ricada bulunsa da, Selahattin Demirtaş tutsakken başka bir yapıya koltuk değneği olmayacağız.” ifadelerine yer vedi.

TWİTTER'DA TT OLDU

Bağdat'ın yazısı bir anda sosyal medyada yayılırken, "Hayko Bağdat" başlığı Twitter'da TT oldu.

tt

Yazıdaki başlık ve ifadelerle ilgili HDP ve CHP'den peş peşe tepkiler gelirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Bağdat'ı Ti'ye aldı.

İşte atılan tweetlerden bazıları;

cx

erkan

ayhan bılgen

ahmet

hayko-bagdat-tt

sdsda


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Anahtar Kelimeler:
Hayko Bağdat muharrem ince sosyal medya HDP CHP

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
40 Yıllık solcuyum sana inat akp ye atacağım bakalım kim kime ihanet hdp nin bir anasını ağlatsınlar.
Sen Hdp li falan olamazsın. bu yazında açık seçik Rte ye oy istemişsin ve ancak onun trolü olabilirsin.
Muharrem İnce' nin senin gibi " Yetmez ama Evet" diyenlerin oyuna ihtiyacı yok.
YİNE BÖYLE BİR SEÇİM ARİFESİYDİ!!!ORTALIKTA ŞİMŞEKLER ÇAKIYORDU VE REİS ÇOK SERT ÇIKTI: "OSLO GÖRÜŞMELERİNİ" ISPATLAMAYAN NAMERTTİR!" ZAMAN GEÇTİ VE ISPATLANDI ÇOK ŞÜKÜR VE NAMERT OLUNMADIĞI KANITLANMIŞ OLDU!!! PEKİ ŞİMDİ DE ISPATLANIRSA NE OLACAK ACABA? .
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