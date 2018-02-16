Hayri İnönü’den kafa karıştıran Maçka Parkı açıklaması

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’nün, Maçka Parkı’na ilişkin yaptığı açıklamalar kafa karıştırdı. Önce tweet atarak Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesini destekleyen Başkan İnönü, gelen tepkiler üzerine attığı tweeti sildi. Tepkilerden korkup çark eden nönü’nün bu kez de projeyi eleştirdiği görüldü.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maça Parkı’nın bulunduğu alanda çalışmaları süren Dolmabahçe - Levazım Tüneli projesi ile ilgili kısa süre içerisinde iki farklı açıklama yaptı.

Twitter aracılığı ile yaptığı “Maçka Parkı Yeşil Kalmalı” başlıklı ilk açıklamada projeyi destekleyen İnönü, “Ulaşım hizmetlerinin sağlanması ve nüfusun artışı ile doğru orantılı olarak geliştirilmesi sosyal devletlerde vazgeçilmez bir unsurdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi de Beşiktaş ile civar bölgelerdeki trafiği rahatlatmak ve İstanbul halkının ulaşım sorunlarına çözüm sağlamak amacıyla hayata geçirilen önemli projelerden biridir. Çalışmaları devam eden söz konusu proje için önce bir vatandaş, sonra da Şişli Belediye Başkanı olarak teşekkür etmek isterim. İstanbul gibi bir mega kentte, en az ulaşım hizmetleri kadar önemli olan bir konunun da vatandaşların nefes alabileceği yeşil alanlara sahip olmak olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Şişli Belediyesi’nin yeşil alan konusundaki duyarlılığını vurgulayan İnönü, “Aynı duyarlılık ve hassasiyetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da gözetildiğine inanıyor, ilçemiz sınırlarını da kapsayan Dolmabahçe-Levazım Tüneli Projesi’nde kaybedilen yeşil alanların İstanbul halkına başka bir noktada kazandırılacağını ümit ediyorum” dedi.

İnönü açıklamasında “Güzel Şişli’mizin sınırlı yeşil alanlarından biri olan Maçka Parkı’nın da dahil olduğu çalışmalarda ağaçların kesilmeden başka bölgelere transfer edilmesi ve projenin tamamlanmasının ardından Maçka Demokrasi Parkı’nın yeniden ağaçlandırılması konusunun takipçisi olacağımız kamuoyuna bildiririm” ifadelerine yer verdi.

Hayri İnönü, projeyi destekleyen bu açıklamasının ardından gelen tepkiler üzerine, bu kez yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. İlk açıklamasını twitter hesabından silen İnönü, kısa bir süre sonra “Maçka Demokrasi Parkı Hakkında Açıklama” başlıklı yeni bir duyuru yayınladı.

Bu kez açıklamanın dilini sertleştiren Hayri İnönü, yeni metinde Maçka Parkı’nın İstanbul Bübyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olduğunu vurguladı.

Hayri İnönü ikinci açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

“Maçka Demokrasi Parkı ile ilgili gündeme gelen tünel inşaatı haberleri üzerine bir açıklama yapmayı gerekli gördük. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesi, Şişli-Nişantaşı-Maçka ve Beşiktaş güzergahlarından geçmektedir. Söz konusu tünel inşaatının, Şişli Belediyesi sınırları içinde yer alan kısmı Şişli halkı tarafından hayati öneme sahip Maçka Demokrasi Parkını da kapsamaktadır. Şişlili komşularımızın da yakından bildiği gibi, Maçka Demokrasi parkı tamamen Büyükşehir Belediyesine ait olup, onların sorumluluğundadır.

Arzumuz kısıtlı ölçüde yeşil alana sahip olan ilçemizde inşaat faaliyetlerinin parkımıza en az zarar verecek şekilde yapılmasıdır. İstanbul gibi bir mega kentte, yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik açısından halkımızın nefes alabileceği yeşil alanlara sahip olmanın, en az ulaşım hizmetleri kadar önemli olduğu kanısındayız.

Şişli Belediyesi olarak bu konu öncelikli gündemlerimiz arasındadır. Vatandaşlarımızın yeşil alan ihtiyacına yanıt vermek için kısıtlı imkânlarımızı geliştirmeye, mümkün olan her alanı bu yönde değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Kısa zaman önce Esentepe’de açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet Parkımız da bu politikamızın sonuçlarından biridir. Aynı hassasiyetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da gözetileceğine inanıyor, ilçemiz sınırlarındaki Tünel Projesi nedeniyle kaybedilen yeşil alanların semt halkına bir başka noktada kazandırılması için elimizdeki imkânları değerlendireceğimizi ifade etmek istiyoruz.

Güzel Şişlimizin sınırlı yeşil alanlarından biri olan Maçka Parkı’nın da dahil olduğu çalışmalarda, ağaçların kesilmeden başka bölgelere transfer edilmesi ve projenin tamamlanmasının ardından Maçka Demokrasi Parkı’nın yeniden ağaçlandırılması konusunda gerekli her türlü desteği vermeye hazırız.

Şişli’de kişi başına düşen yeşil alanların oranını artırma kararlılığımızı vurgularken, yakından takip ettiğimiz proje ile ilgili çalışmaların kentimizde yaşam kalitesini yükseltmesini diliyorum.