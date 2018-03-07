Hayri İnönü’nün 2 yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri, Şişli Belediyesi’nde yapılan denetlemelerin ardından Başkan Hayri İnönü’nün yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak’ı görevden uzaklaştırdı.
Şişli Belediyesinde bir süredir denetlemelerini sürdüren İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişleri, belediyedeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak Hayri İnönü’nün 2 yardımcısı görevden uzaklaştırdı. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, müfettişler tarafından görevden uzaklaştırıldı.
Şişli Belediyesinde iki başkan yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'
Utandıran görüntü! BM’de Suriye’deki katliamı görüşüp göbek attılar
Diyarbakır'ı karıştıran haber! Duyan okula koştu
İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var
İstanbul'daki tarihi camide akıl almaz görüntü
Meral Akşener'den Cüneyt Özdemir'e ders gibi yanıt
'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'
Bu komiser bir başka! Güzelliğiyle mankenlere taş çıkarttı
Okuyucu Yorumları 0 yorum