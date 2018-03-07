Hayri İnönü’nün 2 yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri, Şişli Belediyesi’nde yapılan denetlemelerin ardından Başkan Hayri İnönü’nün yardımcıları Asım Kantoğlu ve Nimet Toprak’ı görevden uzaklaştırdı.

Şişli Belediyesinde bir süredir denetlemelerini sürdüren İçişleri Bakanlığına bağlı Mülkiye Başmüfettişleri, belediyedeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak Hayri İnönü’nün 2 yardımcısı görevden uzaklaştırdı. İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nimet Toprak ile Ruhsat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, müfettişler tarafından görevden uzaklaştırıldı.