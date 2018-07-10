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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan çiçek esprisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 18:05 | Son Güncelleme

MECLİS'teki yemin töreninin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan çiçek esprisi

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MECLİS'teki yemin töreninin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, bakanlıkta düzenlene törenle görevi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teslim etti. Bakan Albayrak, törende kendisinin Ağbal'a verdiği çiçeğin aldığı çiçekten daha küçük olduğunu belirterek, "Bizim çiçek biraz daha küçük ve biraz daha ucuz. Demek ki biz biraz daha sıkacağız" diye espri yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve bakanlık bürokratları da katıldı. Törende konuşan Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, görevini büyük bir huzur içinde teslim ettiğini ifade ederek, "Memleketimizin iyiye gitmesi noktasında güzel işler yaptık. Bugün itibarıyla bakanımıza görevi devretmekten de mutluyum. Kendisi büyük bir birikime sahip. Kendisini de yardımcı olacağız. Ben bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü gece gündüz çalıştılar" dedi.
Maliye Bakanlığı'nın çok önemli bir bakanlık olduğunu kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise şunları söyledi:
"Maliye Bakanlığı çok önemli bir bakanlık; Osmanlı'dan bugüne bir tarihi var, bakanlık olmasının ötesinde bir okuldur. Ankara bürokrasisi anlamında baktığınızda çok önemli bir bakanlık. İnsan kaynağı anlamında çok önemli bir bakanlık. Burada görevi Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için onur ve gurur meselesi. Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz AK Parti olarak 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik. Sayın Bakanımız, önceki bakanlarımız çıtayı çok yüksek bir noktaya taşıdı. Bizler de daha yukarıya taşımakla sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasındaki en önemli başarılardan bir tanesi olan bütçe ve mali duruş aynı şekilde değil, daha da iyi devam etmesi için çok dinamik, aktif devam edecek. Şimdi Enerji Bakanlığımıza geçeceğiz, Maliye Bakanlığı'ndaki arkadaşlar da öğrenecekler. Daha aktif ve enerjik şekilde Maliye Bakanlığı'nda devam etmesi için gece gündüz demeden sizlerle çalışacağız. Çok daha büyük başarılara inşallah hep birlikte imza atacağız."
'DEMEK Kİ BİZ BİRAZ DAHA SIKACAĞIZ'
Konuşmaların ardından devir teslim töreni gerçekleşti. Törende Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a çiçek verdi. Daha sonra Bakan Albayrak da Ağbal'a çiçek verdi. Kendisinin Ağbal'a verdiği çiçeğin aldığı çiçekten daha küçük olduğunu belirten Albayrak, "Bizim çiçek biraz daha küçük ve biraz daha ucuz. Demek ki biz biraz daha sıkacağız" diye espri yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan çiçek esprisiHazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan çiçek esprisiHazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan çiçek esprisi

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