ANKARA (AA) - Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin Eş Genel Başkan adayı olduğu HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde seçime geçildi.
Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede konuşmaların ardından yapılan oylamalarla faaliyet ve mali raporları kabul edildi. HDP'nin kongre sürecinde düzenlediği toplantılarda alınan kararlar da kongrede okunarak onaylandı.
Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin dışında eş genel başkan adayının çıkmadığı kongrede seçime geçildi.
Tek liste ile gidilen seçimde eş genel başkanların yanı sıra Parti Meclisi (PM), Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulunun asil ve yedek üyeleri de belirlenecek.
Öte yandan Parti Meclisi listesinde ilk sırada Selahattin Demirtaş'ın ismi yer aldı.
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