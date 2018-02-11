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HDP 3. Olağan Büyük Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 18:06 | Son Güncelleme

Kongrede, Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkanlığa seçildi - Selahattin Demirtaş'ın ilk sırada yer aldığı parti meclisine 53 yeni isim girdi

ANKARA (AA) - HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde, Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkanlığa seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede resmi olmayan sonuçlara göre, bin 109 delegeden 837'si oy kullandı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 oyla eş genel başkan oldu.

Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik parti meclisi (PM) listesinde önemli değişiklikler yapıldı. Eski üyelerden 47'si yerini korurken, 53 yeni isim PM'ye girdi.

- Baydemir listeye giremedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Partinin tutuklu milletvekilleri ise PM listesinden çıkarıldı.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş listede yer almadı. Listede yer almayan bir başka isim de milletvekilliği düşürülen eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca oldu. Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile sanatçı Pınar Aydınlar'da liste dışı kalan isimler arasında yer aldı.

- PM'ye 53 yeni isim girdi

PM'ye Demirtaş dışında giren yeni isimler ise şöyle:

"Serpil Kemalbay, Adnan Selçuk Mızraklı, Ali Özkan, Alican Önlü, Alper Öztürk, Ayfer Fatma Çelik, Aysel Güzel, Barış Karabıyık, Bedia Özgökçe Ertan, Benazir Coşkun, Berna Çelik, Birsen Kaya Altınörs, Bülent Uyguner, Cengiz Yılmaz, Elif Torun Öneren, Emine Kaya, Erdal Bektaş, Feride Peynirci, Garo Paylon, Gülay Bilici, Gülşen Özbek, Günfer Karadeniz, Hatice Ödemiş Bayram, Hürriyet Kaytar, Hüseyin Gür, Hüseyin Taka, İbrahim Ayhan, İlknur Birol, Kemal Peköz, Mithat Sancar, Muazzer Töre, Murat Çepni, Nadiye Gürbüz, Nazmi Gür, Nesimi Aday, Nurettin Turgut, Nurten Üzümcü, Olcay Öztürk, Ömer Faruk Kırnıç, Resul Sadak, Roza Kahya, Semra Güneş, Sibel Yiğitalp, Şehriban Zuğurlu, Taşkın Aktaş, Tuna Aydın, Yılmaz Topaloğlu, Yüksel Mutlu, Zelal Yerlikaya, Zübeyde Zümrüt, Zühtü Turgut, Züleyha Gülüm."

Kongrede, 7 kişilik merkez disiplin kurulu ve 5 kişilik uzlaşma kurulu üyeleri de belirlendi.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan sonuçlar açıklandıktan sonra yaptıkları konuşmada, kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Kongre Parti Meclisi seçim

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