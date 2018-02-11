ANKARA (AA) - HDP 3. Olağan Büyük Kongresi'nde, Pervin Buldan ve Sezai Temelli eş genel başkanlığa seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan kongrede resmi olmayan sonuçlara göre, bin 109 delegeden 837'si oy kullandı.

Tek liste halinde gidilen seçimlerde Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 823 oyla eş genel başkan oldu.

Kongrede delegelerin oylarıyla belirlenen 100 kişilik parti meclisi (PM) listesinde önemli değişiklikler yapıldı. Eski üyelerden 47'si yerini korurken, 53 yeni isim PM'ye girdi.

- Baydemir listeye giremedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yenilenen PM listesinin ilk sırasında yer aldı. Partinin tutuklu milletvekilleri ise PM listesinden çıkarıldı.

Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş listede yer almadı. Listede yer almayan bir başka isim de milletvekilliği düşürülen eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca oldu. Şırnak Milletvekili Aycan İrmez ile sanatçı Pınar Aydınlar'da liste dışı kalan isimler arasında yer aldı.

- PM'ye 53 yeni isim girdi