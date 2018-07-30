HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Trump yönetiminin İsrail'in bütün ırkçı, saldırgan, katliamcı politikalarını destekleyen tutumu, Filistinlilerin katledilmesini ve tüm uluslararası anlaşmaların siyonist varlık tarafından çiğnenmesini cesaretlendiriyor." dedi.

Oruç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP olarak Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen Filistin için Adalet ve Uluslararası Arap Forumu'na davet edildiklerini, Atatürk Havalimanı'nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenmesi üzerine geri dönmek zorunda kaldığını bildirdi.

Daha önce el konulan pasaportunun, soruşturma sonrasında kendisine iade edildiğini aktaran Oruç, havaalanındaki yetkililerin "Sisteme girmemiş olabilir." açıklamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Oruç, "Bu durum zaten hantal ve keyfi bir yapıya sahip olan devletin kurumsal işleyişinin OHAL sürecinde daha da keyfi bir hal aldığının göstergesidir." diye konuştu.

Oruç, HDP heyeti ile katılmayı planladığı Forumda yapmak istediği konuşmayı şöyle özetledi: