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HDP Ankara adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Ankara milletvekili adaylarını tanıttı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Ankara milletvekili adaylarıyla birlikte vatandaşlarla buluştu.

Ankara Batıkent Meydanı'nda partililere hitap eden Temelli, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesine başvurduklarını söyledi.

Sezai Temelli konuşmasında, tutuklu bulunan Demirtaş'ın seçim propagandası yapması için serbest bırakılma talebinde bulunduklarını ve mahkemelerin bu talebi reddettiğini hatırlattı. Temelli, "HDP Türkiye'nin, kadınların, gençlerin, emekçilerin partisidir. 7 gün 24 saat çalışacağız ve 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da hep birlikte tamamlayacağız." dedi.

Partililere çağrıda bulunan Sezai Temelli, 24 Haziran'da HDP adına sandık müşahidi olmalarını istedi. Yapılan konuşmaların ardından HDP Ankara Milletvekili adayları seçim çalışmalarına devam etti.

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HDP HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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