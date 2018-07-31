HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Sivas'ın Divriği ilçesi Mursal köyünde yapılan altın arama çalışmalarının bir an önce durdurulmasını istediklerini söyledi.

Bülbül, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mursal köyünde altın araması adı altında "doğayı, çevreyi tahrip eden uygulamaların yapıldığını" öne sürdü.

Doğada yapılacak HES, altın arama, maden arama, mermer çıkarma gibi uygulamaların "bir doğa tahribatı olduğunu" savunan Bülbül, Mursal köyündeki aramayla ilgili hukuki girişimlerde bunulduğunu, ilgili kuruluşun yasal prosedürü tamamlamadan çalışmalara başladığını bildirdi.

Köylülerin, bu aramanın yapılmasını istemediklerini iddia eden Bülbül, "Mursallılar, doğalarını altın değerinde görüyorlar. Doğa tahribatı sonucu elde edilecek altın, doğanın kendisinden daha değerli değildir. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları durdurulmasını talep ediyoruz. Mursal'da yapılan altın arama çalışmalarının bir an önce durdurulmasını ve köylülerin taleplerinin kabul edilmesini istiyoruz." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özel de cezaevlerinde 402 çok ağır hasta bulunduğunu belirterek, bu hastaların cezaevlerinde tedavi imkanlarının olmadığını ileri sürdü.

Hasta tutukluların "yaşam hakkının ihlal edildiğini" savunan Özen, "Bir an önce hasta hükümlü ve tutukluların tedavisinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda yöneticileri görevi davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

