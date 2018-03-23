HDP Batman Milletvekili Aslan:

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Suriye'de kurulan örgütlerin çoğu, siyonizmin, emperyalizmin Ortadoğu'yu kana bulamak, parçalamak ve istikrarsız bir hale getirmek için kurdukları örgütlerdir." ifadesini kullandı.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Batman'ın Hasankeyf ilçesinde vatandaşların zorla evlerinden ve işyerlerinden çıkarılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Yeni Hasankeyf'teki evler ve işyerleri teslim edilmeden, eski Hasankeyf'teki insanların evleri yıkılmaya çalışıldı." görüşünü savundu.

Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlara, polisin müdahale ettiğini anımsatan Aslan, Hasankeyf için yapılan her türlü demokratik ve meşru eylemin yanında olduklarını söyledi. Aslan, dünyada örneklerinin olduğu gibi bütün Hasankeyf'in cam bir vitrinin veya fanusun içine konularak korunabileceğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Aslan, şu görüşleri savundu:

"Hükümetin, Türkiye'yi uluslararası arenada küçük düşürme, itibarsızlaştırma hakkı yoktur. Türkiye, NATO'ya bağlı bir ülke ve Birleşmiş Milletler'in üyesidir. Dikkat ederseniz hem Birleşmiş Milletler hem de NATO ülkeleri, Afrin'den çekilmesi gerektiğini resmi olarak oybirliği ile beyan ediyorlar. Türkiye üyesi olduğu paktları dinlemiyor ve kendi ülkesinde terörist ilan edilmiş ÖSO ile Afrin'e giriyor. Sen meşru paktların üyesisin, gayrimeşru örgütlerle, çetelerle senin ne işin olur.