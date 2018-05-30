HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Tutuklu yargılama artık ceza ve işkence olmuştur. Bu iktidar, ülkeyi bir kabristana dönüştürmüştür." dedi.
Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kayyum uygulamasının iflas ettiğini ileri sürerek, sürekli polis gözetiminde olan ve kayyuma devredilen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na 8 Mayıs'ta hırsız girdiğini belirtti.
HDP'li Aslan, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'a cezaevinde kütüphane hakkının tanınmadığını ve Kuytul'un hücrede tek başına yaşadığını ifade etti.
FETÖ davaları ve cezaevlerinde yaşananlara ilişkin bazı örnekler veren Aslan, "Tutuklu yargılama artık ceza ve işkence olmuştur. Bu iktidar, ülkeyi bir kabristana dönüştürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir zaman cezaevinden bu kadar çok cenaze çıkmamıştır." diye konuştu.
Aslan, cezaevinde bulunan hasta tutukluların tutuksuz yargılanmasını istedi.
Ankara’da Bank Asya operasyonu! Gözaltılar var
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Menbiç konusunda 4 Haziran'da takvim çıkabilir
Ramazanda iftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık
Sanal ortamda iğrenç olay! İnternetin gri odasında emojili skandal pazarlık
Nihat Hatipoğlu uyardı: Küçük görülen büyük günahlar
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum