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HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 11:56 | Son Güncelleme

"Tutuklu yargılama artık ceza ve işkence olmuştur. Bu iktidar, ülkeyi bir kabristana dönüştürmüştür"

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Tutuklu yargılama artık ceza ve işkence olmuştur. Bu iktidar, ülkeyi bir kabristana dönüştürmüştür." dedi.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de kayyum uygulamasının iflas ettiğini ileri sürerek, sürekli polis gözetiminde olan ve kayyuma devredilen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na 8 Mayıs'ta hırsız girdiğini belirtti.

HDP'li Aslan, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'a cezaevinde kütüphane hakkının tanınmadığını ve Kuytul'un hücrede tek başına yaşadığını ifade etti.

FETÖ davaları ve cezaevlerinde yaşananlara ilişkin bazı örnekler veren Aslan, "Tutuklu yargılama artık ceza ve işkence olmuştur. Bu iktidar, ülkeyi bir kabristana dönüştürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiçbir zaman cezaevinden bu kadar çok cenaze çıkmamıştır." diye konuştu.

Aslan, cezaevinde bulunan hasta tutukluların tutuksuz yargılanmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cezaevleri furkan vakfı mehmet ali aslan

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