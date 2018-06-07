HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "İnsan Hakları Derneği raporuna göre, şu anda cezaevlerinde 357 ağır hasta tutuklu bulunmaktadır. Bunlardan 123'ü kanser hastasıdır." dedi.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, FETÖ operasyonları kapsamında tutuklanan doktor İbrahim Halil Özyavuz'un bir süre önce cezaevinde hayatını kaybettiğini belirterek, "Sapasağlam insan cezaevine konuluyor ve bir ay sonra cenazesi çıkıyor. İlk önce 'intihar etti' diyorlar, fakat cenaze ailesine teslim edildikten sonra darp izlerine rastlanıp yetkililere sorulunca ise 'kendi kendini darbetmiş' yanıtı alınıyor. Yalanın, dolanın da bir adabı olur. Bir insan kendi kendini darbederek ölebilir mi?" görüşünü savundu.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı veya hükümetten herhangi bir açıklamanın yapılmadığını dile getiren Mehmet Ali Aslan, hükümetin yaşananları aydınlatma ve sorumluları cezalandırma sorumluluğunun olduğunu belirtti.

Aslan, "İnsan Hakları Derneği raporuna göre, şu anda cezaevinde 357 ağır hasta tutuklu bulunmaktadır. Bunlardan 123'ü kanser hastasıdır." ifadesini kullandı.

Yeni doğum yapan veya küçük çocuğu olan kadınların tutuklu yargılanmasını da eleştiren Aslan, cezaevinde çocukları ile kalan kadınlara ilişkin bazı örnekleri de paylaştı.

